「やばい！」Ｗ杯初出場国の躍進に本田圭佑も驚き。優勝経験国を相手に連続ドロー。決勝Ｔ進出の可能性も！
本田圭佑も、驚きを隠せないようだ。
北中米大会でＷ杯初出場のカーボベルデが、力強い戦いを続けている。
グループＨの初戦でスペインと０−０のドロー。続くウルグアイ戦は２−２の引き分けに持ち込んだ。
Ｗ杯で優勝経験のある伝統国を相手に、きっちりと勝点を手にした。本田は自身のＸで、英語で以下のように発信した。
「How can Cabo Verde draw against Spain or Uruguay？ That’s insane!!」（カーボベルデがスペインやウルグアイと引き分けられるなんて。やばい！）
２節終了時のＨ組の順位は以下のとおり。
１位：スペイン（勝点４）
２位：ウルグアイ（勝点２）
３位：カーボベルデ（勝点２）
４位：サウジアラビア（勝点１）
最終節はサウジアラビアと激突するカーボベルデ。グループステージ突破も十分にあり得る状況だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
北中米大会でＷ杯初出場のカーボベルデが、力強い戦いを続けている。
グループＨの初戦でスペインと０−０のドロー。続くウルグアイ戦は２−２の引き分けに持ち込んだ。
Ｗ杯で優勝経験のある伝統国を相手に、きっちりと勝点を手にした。本田は自身のＸで、英語で以下のように発信した。
「How can Cabo Verde draw against Spain or Uruguay？ That’s insane!!」（カーボベルデがスペインやウルグアイと引き分けられるなんて。やばい！）
２節終了時のＨ組の順位は以下のとおり。
１位：スペイン（勝点４）
２位：ウルグアイ（勝点２）
３位：カーボベルデ（勝点２）
４位：サウジアラビア（勝点１）
最終節はサウジアラビアと激突するカーボベルデ。グループステージ突破も十分にあり得る状況だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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