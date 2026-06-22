「父の日」に上田桃子が「2人の父」に感謝 父親には「いっぱい孫に貢いでね」、夫には「しっかりと背中を見せてあげてね」とのお願いも
上田桃子が自身のインスタグラムを更新。「2人の父よ。父の日いつもありがとう!!」と記すと、自分の父親、そして夫であり我が子にとっての父親に感謝の気持ちを投稿した。
【写真】長く伸びた夫婦のシルエットもラブラブ？（全2枚）
「まずはお父さんはこれからも健康第一で、いっぱい孫に貢いでね笑」と愛想よくおねだり。「そして初の父の日を迎える旦那様」に対しては「いつもお仕事お疲れ様」「これからも息子の父として、しっかりと背中を見せてあげてね」と感謝とお願いを記した。しかし、すぐに続けて「どうか…ふざけてる背中ではなく真面目な姿もしっかり頼みます笑」との注文も添えられていた。投稿では地面に伸びた夫婦のシルエット、孫を楽しそうにあやす父親の写真を公開。そして最後に「世のお父様方も、いつもお仕事お疲れさまです！」と呼びかけていた。この投稿にはママさんプロの宮里藍や有村智恵、米国で活躍する渋野日向子や山下美夢有、吉田優利をはじめ多くのプロゴルファーやファンが「いいね！」をクリックしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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