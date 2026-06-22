「父の日」に上田桃子が「2人の父」に感謝 父親には「いっぱい孫に貢いでね」、夫には「しっかりと背中を見せてあげてね」とのお願いも

「父の日」に上田桃子が「2人の父」に感謝 父親には「いっぱい孫に貢いでね」、夫には「しっかりと背中を見せてあげてね」とのお願いも