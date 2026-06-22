痩身注射の使用から地道な減量に切り替え！37kg減で見違えた韓国ベテランアイドル

ボーイズグループSUPER JUNIORのシンドンが、完全に別人となった近況を公開した。

6月22日、シンドンは自身のSNSに「ご飯、コーヒー、見物、横になる！！！！よく休んできました。終わり〜」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

【写真】シンドン、37kg減量で“別人級”に激変!?

公開された写真で、シンドンは充実した休暇を楽しんできた様子だ。最近、ウニョクとともに中国・北京へ旅をしてきたというシンドンは、食べ物も観光も十分に楽しんできたとしながら、幸せそうな姿を公開した。

（写真＝シンドンInstagram）

写真のなかのシンドンは、なじみ深い彼の姿とは明らかに異なる。最近約37kg減量したことで知られた彼は、注射型の肥満治療薬ウゴービを使用して、ダイエットを始めたが、期待したほどの効果が見られず、生活習慣を変えることで、減量を続けた。

地道な自己管理の末、約5カ月で37kgを減量したシンドンのスリムな顔と身体は明らかに変化していた。痩せた身体にがっしりとした肩、スリムな顔が視線を釘付けにしている。

なお、シンドンが所属するSUPER JUNIORは、今年でデビュー21周年を迎えた。

（記事提供＝OSEN）

◇シンドン プロフィール

1985年9月28日生まれ。本名シン・ドンヒ。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューした。もともとコメディアン志望であったことからバラエティ番組で活躍を見せ、お茶の間のファンに笑顔を届けた。キレのあるダンスに定評があり、グループ内ではウニョクやドンヘと共にダンスメンバーとして知られる。