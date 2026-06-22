日本代表、ナッシュビルに戻りリカバリートレーニングを実施…次節スウェーデン戦は6月26日（金）8時キックオフ
日本代表は21日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦から一夜明け、チームベースキャンプ地のナッシュビルに戻った。
4得点を奪って快勝したチュニジア戦は現地時間22時キックオフ。試合後の取材対応などもあり、選手たちが会場を後にした頃には、すでに深夜1時を回っていた。同日はメキシコ・モンテレイに宿泊し、翌21日昼にチャーター便でチームベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動。この日は室内でのリカバリートレーニングを行った。
次節スウェーデンとのグループステージ第3戦は、6月26日（金）日本時間8時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。
4得点を奪って快勝したチュニジア戦は現地時間22時キックオフ。試合後の取材対応などもあり、選手たちが会場を後にした頃には、すでに深夜1時を回っていた。同日はメキシコ・モンテレイに宿泊し、翌21日昼にチャーター便でチームベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動。この日は室内でのリカバリートレーニングを行った。
次節スウェーデンとのグループステージ第3戦は、6月26日（金）日本時間8時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。