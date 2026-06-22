22日14時現在の日経平均株価は前週末比1308.60円（1.84％）高の7万2558.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は792、値下がりは724、変わらずは39。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を235.32円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が201.13円、アドテスト <6857>が168.95円、イビデン <4062>が133.08円、ＳＢＧ <9984>が131.14円と続く。



マイナス寄与度は90.11円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、太陽誘電 <6976>が52.63円、ＫＤＤＩ <9433>が30.97円、セブン＆アイ <3382>が5.63円、花王 <4452>が4.96円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、銀行と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、不動産、鉱業が並んでいる。



※14時0分10秒時点



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