人気女子プロが初めてツアーでキャディに挑戦 走って、バンカーならして、声かけて 「いやーーー、、やること多くて大変だ」
林菜乃子が自身のインスタグラムを更新。先週の国内女子ツアー「ニチレイレディス」では「急遽、あやたんのキャディしてきました」と報告。プロ入り同期で2歳年下の木下彩のキャディを務めたことを投稿した。
【写真】激レア！ 林菜乃子が人生初のツアーキャディに挑戦（全6枚）
ツアーでキャディを務めたのは初めてだったが「勉強になることばっかりでした」と振り返った。「シーズン中ではあるし、自分のゴルフは？ 練習は？ と思われるかもしれないけど ここでしか見られない、感じられないものがたくさんありました」と貴重な経験を喜んでいた。一番の収穫としてあげたのはキャディへの感謝だった。普段はサポートしてもらう立場だが、いざキャディをやるとなると「いやーーー、、やること多くて大変だ」の一言。「選手より歩数多いし、走るし」「バンカーならして追いつくのも大変だし」「声かけも、こんな難しいのかって」と、大変な仕事であることを痛感していた。それでも、「選手が目標に向かって頑張ってゴルフに取り組んでる姿って 本当にかっこいいんだなって」と選手の魅力も再認識。「私もまだ、もっと頑張ろうって思いました」とこれからの活躍を期していた。「こんな素敵な機会をくれたあやたん、本当にありがとうーー」と感謝すると、すぐに「来週からは選手同士で。いつか同じ試合で優勝争いしましょ」と続け、次は直接対決する日を待ち望んで、投稿を締めくくった。ちなみにレギュラーツアーには今季初参戦だった木下だが、残念ながら予選突破は叶わなかった。投稿を見たファンからは「仲良し見ててなんかいいわ〜」「こんな素敵なキャサディーさんについて貰いたいですね」「視点を変えるといろんなものが見えてくるよね」「二人とも頑張れ!!」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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