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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「電線」が２９位となっている。



株式市場で電線株に人気復活機運が台頭している。フジクラ<5803.T>は１８日、２７年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高は１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）へ、純利益は１５６０億円から２２９０億円（同４５．７％増）へ見直した。最終利益は従来の減益予想から一転して大幅増益へ修正した。ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）からの光コンポーネント製品のプロジェクト受注や売価アップがあり、また、懸念された水素不足の影響が緩和される見通しとなった。



５月の決算発表で今期最終減益予想が示されたことが嫌気され、同社の株価は大幅安となっただけに、業績増額修正で一転して買いが殺到している。電線株全体にも見直し買いが強まり、古河電気工業<5801.T>や住友電気工業<5802.T>、それにＳＷＣＣ<5805.T>への物色機運が膨らんでいる。更に、傘下にタツタ電線を擁するＪＸ金属<5016.T>や電線中堅のＪＭＡＣＳ<5817.T>なども注目されている。



出所：MINKABU PRESS