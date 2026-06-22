山下美夢有が今季初Vで2季連続の“賞金100万ドル超え” 次週はメジャー大会「切り替えて」
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞イングランドのロティ・ウォードとのプレーオフを制し、米ツアー通算3勝目を挙げた山下美夢有は、優勝賞金として48万7500ドル（約7848万円）を獲得した。これにより、今季獲得賞金も128万5327ドル（約2億693万円）まで上積み。計354万5888ドル（5億7088万7968円）を稼いだ昨シーズンに続く100万ドル突破も達成した。
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賞金ランクも7位に浮上。今季4勝で、うちメジャーが2勝と絶好調のネリー・コルダ（米国）が、540万5689ドル（約8億7031万円）で2位以下を大きく引き離しているが、そこに肉薄していくほどの活躍を期待したい。今季ここまでに100万ドルを突破している選手は12人いる。なお今大会でアジア選手が優勝するのは、2018年のユ・ソヨン（韓国）以来で史上4人目。日本勢による制覇は、山下が初となった。5打差の7位からスタートするなかで記録した「64」というスコアは、全体を見ても今週のベストタイで、山下にとっては最終ラウンドの自己最高を更新するものだった。「勢いに乗れた」と振り返る最終日は、そのまま次週行われるメジャー大会「KPMG全米女子プロ」（25〜28日、ヘイゼルティン・ナショナルGC/ミネソタ州）につながっていく。「切り替えて。コースにはまだ行ってないから分からないですけど、しっかりコースチェックをして、いいラウンドができるようにしたいです」。昨年の「AIG女子オープン」（全英）に続くメジャー2勝目への期待も高まる、今季初優勝だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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賞金ランクも7位に浮上。今季4勝で、うちメジャーが2勝と絶好調のネリー・コルダ（米国）が、540万5689ドル（約8億7031万円）で2位以下を大きく引き離しているが、そこに肉薄していくほどの活躍を期待したい。今季ここまでに100万ドルを突破している選手は12人いる。なお今大会でアジア選手が優勝するのは、2018年のユ・ソヨン（韓国）以来で史上4人目。日本勢による制覇は、山下が初となった。5打差の7位からスタートするなかで記録した「64」というスコアは、全体を見ても今週のベストタイで、山下にとっては最終ラウンドの自己最高を更新するものだった。「勢いに乗れた」と振り返る最終日は、そのまま次週行われるメジャー大会「KPMG全米女子プロ」（25〜28日、ヘイゼルティン・ナショナルGC/ミネソタ州）につながっていく。「切り替えて。コースにはまだ行ってないから分からないですけど、しっかりコースチェックをして、いいラウンドができるようにしたいです」。昨年の「AIG女子オープン」（全英）に続くメジャー2勝目への期待も高まる、今季初優勝だった。
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