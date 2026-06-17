バストフラットインナーブランド「Nstyle（エヌスタイル）」が、2026年6月28日にブランド誕生5周年を迎えます♡“つぶさず、自然に整える”という新しい発想で、多くの女性に寄り添ってきたNstyle。感謝の気持ちを込めて、全商品対象の特別キャンペーンが開催されます。自分らしく過ごしたい方や、バストラインに悩みを抱える方から支持され続ける人気ブランドの魅力を改めてご紹介します。

“つぶさない”発想で支持される理由

Nstyleは、「バストをコンパクトに見せたい」という悩みに寄り添うために誕生したバストフラットインナー専門ブランドです。

一般的な補整下着のように強く押さえつけるのではなく、独自のバストホルダーパネル構造によって自然なフラットシルエットを実現。

快適な着心地と自然な見た目を両立し、特許（第7780819号）も取得しています。

さらに、2023年グッドデザイン賞やIAUD国際デザイン賞2023ファッションデザイン部門銀賞、ソーシャルプロダクツ・アワード2024ソーシャルプロダクツ賞、JAPANDIRECTAWARDソーシャル部門賞（2026年）など、多くのアワードを受賞しています。

Nstyle5周年記念♡人気バストフラットインナーがお得な感謝キャンペーン開催

人気アイテムをチェック

Nstyleハーフトップ

価格：5,280円(税込)

サイズ：XS～LL（カラー：ホワイト、ブラック、モカ、グレー）

Nstyleタンクトップ

価格：6,930円(税込)

サイズ：XS～LL（カラー：ホワイト、ブラック、モカ、グレー）

ファッションの幅を広げたい方にはVネックシリーズもおすすめです。

NstyleVネックハーフトップ

価格：6,160円(税込)

サイズ：XS～LL（カラー：ホワイト、ブラック、モカ、グレー）

NstyleVネックタンクトップ

価格：7,370円(税込)

サイズ：XS～LL（カラー：ホワイト、ブラック、モカ、グレー）

深めのVネックデザインを採用しているため、首元の開いた洋服とも合わせやすく、暑い季節でも快適に着用できます♪

5周年記念キャンペーン開催

ブランド誕生5周年を記念し、期間限定キャンペーンを実施。

開催期間：2026年6月19日（金）11:00～6月30日（火）10:00

期間中、公式オンラインストア「UNDYwardrobe」でNstyle商品を購入すると、ご購入金額（税抜）の50％相当のポイントを後日付与。

さらに数量限定でオリジナルうちわもプレゼントされます。

※ポイントはUNDYwardrobeでのみ使用可能です。

※Nstyle全アイテムおよびNstyleを含むセット商品が対象です。

これからも自分らしく過ごすために

Nstyleは、単なるインナーではなく「自分らしく過ごせる毎日」を支える存在として多くの支持を集めてきました。

服選びの幅が広がった、自信が持てるようになったという声が寄せられるのも、その想いがしっかり届いている証拠♡

5周年という節目だからこそ、お得なキャンペーンを活用して、自分に合った心地よい一枚を見つけてみてはいかがでしょうか。