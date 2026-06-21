「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）

巨人が中日に痛恨の逆転負け。八回にセットアッパーの大勢が味方のミスをきっかけに逆転を許して降板した。

順調にゲームを進めていた巨人。誤算だったのが八回の大勢だ。３点リードでの登板だったが、内野安打と味方のミスで１死一、三塁を背負った。４番・細川に適時打を許すと、２死としたが、続く高橋にも適時打を浴びた。さらに村松には四球を与えて満塁。代打・阿部に逆転の２点タイムリーを許し降板した。ベンチでは呆然とグラウンドを見つめた。

試合前までで大勢は２６試合に登板し、防御率１・４６。５試合連続無失点中と安定した投球を見せており、４失点は今季ワーストとなった。九回にもダメ押しの１点を奪われてしまった。

打線は初回、中日先発・柳の立ち上がりを攻めた。松本が左前打を放って、二盗に成功。ダルベックの中前適時打で一気に先制のホームに生還すると、試合の主導権を握った。二回には泉口が右前打で出塁。得点にはつながらなかったが、四回２死で再び泉口がスライダーを捉えて４号ソロで追加点を奪った。

さらに六回には２死から大城が二塁打を放って出塁。ここまでマルチ安打の泉口に三度打順が巡ると、今後は適時二塁打を放って３点目を奪った。一時は１割台まで打率を下げたが、４月８日以来の猛打賞を記録。この中日３連戦で５安打を放つなど、復調気配だ。

また投げては先発・井上が中日打線を分断。四回には１死から連打を浴びてピンチを背負うも、サノー、福永を抑えた。六回には２死二塁から細川に四球を出したところで降板。「２試合続けて回の途中で降りてしまったことが悔しい」と５回２／３を３安打無失点、７奪三振だった。