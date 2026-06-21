首位通過には得失点差も大事だが…森保監督、スウェーデンとの最終戦は「まず勝つことが目標」
[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]
2試合を終えて勝ち点4でオランダと並ぶと、直接対決の結果、得失点差でも差がつかず、総得点の差で2位となった。日本代表はグループリーグ最終戦のスウェーデン戦に引き分け以上で2位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まるが、首位通過となると、得失点差も重要になりそうだ。
最終戦でオランダがすでに敗退の決まっているチュニジアに勝つことを想定すると、日本はスウェーデンに勝っても勝ち点7で並び、得失点差で争うことになる。試合後の会見で森保一監督はこの日のチュニジア戦、次節のスウェーデン戦で得失点差を意識するかと聞かれ、「今日の試合も、次の試合に関しても、まず勝つということが大きな目標かなと思っている」と否定した。
「得点をより多く重ねることができれば、それはそれでチームとしてはより自信になる。無失点に抑えながら、より多くの得点を奪えるようにということは目指して第3戦を戦っていきたい」。まずは勝つこと。そのうえで得点を積み重ねることができれば理想的だが、チームがこの日の快勝で緩むことがないよう戒めることも忘れなかった。
「今日はチュニジアがたまたま監督交代して、戦術的にも難しい状態にあったというのもあって、得点をたくさん奪うことができたと思う」と指摘。「あまり大量得点大量得点、圧倒圧倒という考え方ではなく、自然に勝てる、得点もたくさん取れるというようなところがあればそこはしっかり締めて、より良い守備から良い攻撃ということで、勝つことにこだわっていきたい」と強調した。
(取材・文 西山紘平)
2試合を終えて勝ち点4でオランダと並ぶと、直接対決の結果、得失点差でも差がつかず、総得点の差で2位となった。日本代表はグループリーグ最終戦のスウェーデン戦に引き分け以上で2位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まるが、首位通過となると、得失点差も重要になりそうだ。
最終戦でオランダがすでに敗退の決まっているチュニジアに勝つことを想定すると、日本はスウェーデンに勝っても勝ち点7で並び、得失点差で争うことになる。試合後の会見で森保一監督はこの日のチュニジア戦、次節のスウェーデン戦で得失点差を意識するかと聞かれ、「今日の試合も、次の試合に関しても、まず勝つということが大きな目標かなと思っている」と否定した。
「今日はチュニジアがたまたま監督交代して、戦術的にも難しい状態にあったというのもあって、得点をたくさん奪うことができたと思う」と指摘。「あまり大量得点大量得点、圧倒圧倒という考え方ではなく、自然に勝てる、得点もたくさん取れるというようなところがあればそこはしっかり締めて、より良い守備から良い攻撃ということで、勝つことにこだわっていきたい」と強調した。
(取材・文 西山紘平)