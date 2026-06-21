「日本はもうダークホースではない」「優勝候補へ変貌」チュニジアを下し“９戦無敗”の森保Jに海外衝撃！「アジア全体を誇らしい気持ちに」「世界トップレベルの国家だ」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦し、４−０で快勝した。圧巻のパフォーマンスで決勝トーナメント進出へ大きく前進した森保ジャパンには、海外ファンからも称賛の声が相次いでいる。
日本は立ち上がりから試合を支配。４分に鎌田大地が華麗な連係から先制点を奪うと、31分には上田綺世が強烈なミドルシュートを叩き込んで追加点を挙げる。後半も攻守両面でチュニジアを圧倒し、69分に伊東純也、83分には再び上田がネットを揺らして完勝を収めた。
この勝利により、日本は昨年10月の国際親善試合・パラグアイ戦から９試合負けなし（７勝２分）。その間にはブラジルを３−２、イングランドを１−０で下すなど、世界の強豪相手にも結果を残している。
無敗を続ける絶好調の森保ジャパンに対し、SNS上では海外ファンから絶賛のコメントが続出。次のような声が上がった。
「日本は快進撃中だ。すごい！」
「同じアジア人として、本当に嬉しくなります。ありがとう、日本！」
「ベスト32で日本と対戦するチームは、本当に気の毒だと思う」
「激しいプレー、規律正しさ、そして冷静沈着な戦いぶり。彼らは今大会で最も印象的なチームのひとつとなっている」
「すごいパフォーマンスだ！おめでとう！」
「このチームが大好きだよ。ナイジェリアから」
「驚異的な連勝ぶりだ」
「今の日本代表は本当に自信に満ち溢れている」
「恐ろしいほどの好調ぶりだ」
「日本は手強い相手だよ」
「もうダークホースではない」
「誰もが警戒しなければならない優勝候補へ変貌を遂げている」
「日本代表が今、アジア全体を誇らしい気持ちにさせている」
「もはや世界トップレベルのフットボール国家だ」
快勝劇を飾った日本は次戦も世界を驚かせられるか。スウェーデン戦は日本時間26日の８時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本は立ち上がりから試合を支配。４分に鎌田大地が華麗な連係から先制点を奪うと、31分には上田綺世が強烈なミドルシュートを叩き込んで追加点を挙げる。後半も攻守両面でチュニジアを圧倒し、69分に伊東純也、83分には再び上田がネットを揺らして完勝を収めた。
無敗を続ける絶好調の森保ジャパンに対し、SNS上では海外ファンから絶賛のコメントが続出。次のような声が上がった。
「日本は快進撃中だ。すごい！」
「同じアジア人として、本当に嬉しくなります。ありがとう、日本！」
「ベスト32で日本と対戦するチームは、本当に気の毒だと思う」
「激しいプレー、規律正しさ、そして冷静沈着な戦いぶり。彼らは今大会で最も印象的なチームのひとつとなっている」
「すごいパフォーマンスだ！おめでとう！」
「このチームが大好きだよ。ナイジェリアから」
「驚異的な連勝ぶりだ」
「今の日本代表は本当に自信に満ち溢れている」
「恐ろしいほどの好調ぶりだ」
「日本は手強い相手だよ」
「もうダークホースではない」
「誰もが警戒しなければならない優勝候補へ変貌を遂げている」
「日本代表が今、アジア全体を誇らしい気持ちにさせている」
「もはや世界トップレベルのフットボール国家だ」
快勝劇を飾った日本は次戦も世界を驚かせられるか。スウェーデン戦は日本時間26日の８時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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