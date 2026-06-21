素材へのこだわりは分かるが……

関越自動車道を走るツーリングで、埼玉県内の休憩ポイントとして立ち寄りやすいのが「高坂SA」（下り）です。フードコートも充実しており、軽く済ませたい時からしっかり食べたい時まで、頼れるサービスエリアです。

今回いただいたのは、「第2回ハイウェイめし甲子園」にエントリーする「高坂SA」のオリジナルメニュー、「極み香り豚の肉汁うどん」（1200円）です。メニュー看板には「埼玉県の素材にこだわった極みの一杯。香り高い豚肉と柚子が豊かに広がります」とあります。

【画像】けっこう気になるポイントが!? 「ハイウェイめし甲子園」エントリーメニューの肉汁うどんを画像で見る（12枚）

これを見たら、やはり気になってしまいます。肉汁うどんと言えば、埼玉や東京多摩地域などで親しまれている武蔵野うどん系の定番です。締めたうどんを豚肉やねぎなどが入ったつけ汁で食べるのが一般的で、濃いめのつけ汁と、コシの強いうどんの組み合わせが魅力です。

「極み香り豚の肉汁うどん」では、埼玉県産の彩の国地粉うどん、香り豚、毛呂山柚子、のらぼう菜、弓削多（ゆげた）醤油を使用しているとのこと。

出来上がりを見てまず目を引くのは、うどんを覆うように敷かれた茹でた豚肉です。通常はつけ汁の中に入っているところですが、埼玉県産の食材を見せようとする意味では分かりやすく、存在感があります。

しかし実際に食べてみると、この盛り付けには少し悩まされました。1枚が長い豚肉は、うどんと一緒に食べようとすると少し扱いづらいのです。豚肉とうどんを同時に頬張る楽しさはやや薄めです。

うどんは強いコシを想像していましたが、武蔵野うどんのような力強さを期待すると、少し柔らかめに感じるかもしれません。ただ、老若男女が訪れるSAで、食べやすさを優先した仕上げなのだと思えば納得です。

つけ汁はかなり濃いめの味付けです。醤油の存在感がしっかりあり、うどんをつけると味はよく絡みますが、もう少し口当たりが柔らかく、出汁感や甘みが前に出ると、より食べやすくなりそうです。

一方で、柚子の香りはとても良いアクセントになっていました。濃いめのつけ汁に爽やかさを加えてくれて、後味が重くなり過ぎません。毛呂山柚子を使用しているという点も、埼玉県らしさを感じられるポイントです。ここはもっと大きく説明してくれても良いのでは、と思うところです。

バイク専用に確保された駐車スペース。屋根が設置されているのは嬉しいポイント

豚肉はタンパク質やビタミンB1を含み、ツーリング中の疲労回復にも嬉しい食材です。うどんは炭水化物としてエネルギー補給に向いており、長距離移動の途中には理にかなった組み合わせでしょう。さらに柚子の香りが食欲を引き立ててくれるのはかなり魅力です。

惜しいと感じたのは、埼玉県産の素材へのこだわりの説明が控えめだったことです。香り豚がどんな豚なのか、柚子やうどん、醤油にはどんな特徴があるのか……もう少し丁寧に書かれていれば、食べる前の期待感も、食べたあとの納得感もさらに高まったことでしょう。

「極み香り豚の肉汁うどん」は、埼玉県の素材を使い、肉汁うどんという地域性のあるメニューをSA飯として表現した意欲的なメニューです。豚肉の盛り付けやつけ汁の濃さには好みが分かれそうですが、柚子の香りや地元素材を活かそうとする方向性は好印象でした。