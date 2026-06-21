「オランダ戦では彰悟と剛が頑張ってくれましたが…」冨安＆板倉を同時起用した森保監督の真意【W杯】
2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦し、４−０で快勝した。
鎌田大地をシャドーに配置したのと同じくらい注目されたのが、冨安健洋と板倉滉の同時起用だった。
オランダ戦では渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝の３バックで臨んだ日本だが、この日は冨安、板倉、伊藤の組み合わせを採用。試合後、森保一監督はその狙いについて次のように説明した。
「鎌田と同じく、この２人（冨安と板倉）も我々のチーム作りの中で中心選手だと考えています。このところ怪我がちで、なかなか代表活動に参加できなかった側面はありますが、彼らの実力に疑いの余地はありません。ワールドカップ基準で戦える選手として、ずっと見てきました。
起用に関しては、国内キャンプ、アイスランド戦、そしてモンテレイでの事前キャンプを経て、彼らがコンディションを上げてきていることを確認できました。１戦目のオランダ戦では（谷口）彰悟と（渡辺）剛が頑張ってくれましたが、今回は冨安と板倉にチャンスを与えてもいいと考えました」
指揮官の期待に応えるように、冨安も板倉も攻守両面で安定したパフォーマンスを披露。無失点勝利に大きく貢献した。
もっとも、この日の活躍によって３バックの序列はさらに見えにくくなった。オランダ戦で好パフォーマンスを見せた谷口と渡辺も含めれば、誰がスウェーデン戦で先発に名を連ねても不思議ではない。
日本の強みである選手層の厚さ。その象徴とも言えるポジション争いが、最終戦を前にますます激しさを増している。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
鎌田大地をシャドーに配置したのと同じくらい注目されたのが、冨安健洋と板倉滉の同時起用だった。
オランダ戦では渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝の３バックで臨んだ日本だが、この日は冨安、板倉、伊藤の組み合わせを採用。試合後、森保一監督はその狙いについて次のように説明した。
起用に関しては、国内キャンプ、アイスランド戦、そしてモンテレイでの事前キャンプを経て、彼らがコンディションを上げてきていることを確認できました。１戦目のオランダ戦では（谷口）彰悟と（渡辺）剛が頑張ってくれましたが、今回は冨安と板倉にチャンスを与えてもいいと考えました」
指揮官の期待に応えるように、冨安も板倉も攻守両面で安定したパフォーマンスを披露。無失点勝利に大きく貢献した。
もっとも、この日の活躍によって３バックの序列はさらに見えにくくなった。オランダ戦で好パフォーマンスを見せた谷口と渡辺も含めれば、誰がスウェーデン戦で先発に名を連ねても不思議ではない。
日本の強みである選手層の厚さ。その象徴とも言えるポジション争いが、最終戦を前にますます激しさを増している。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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