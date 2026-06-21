「素晴らしい。次も勝とう」前キャプテン遠藤航も森保Jを祝福！新記録のゴールラッシュでチュニジアを粉砕【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４―０で大勝し、今大会初勝利を挙げた。
開始４分で鎌田大地（クリスタル・パレス）が先制点を挙げたのを皮切りに、31分に上田綺世（フェイエノールト）、69分に伊東純也（ゲンク）、83分に上田が得点。日本のW杯１試合最多得点記録を更新する圧巻のゴールラッシュを披露した。
タイムアップ直後、怪我で森保ジャパンを離脱した遠藤航（リバプール）がXを更新。拍手と炎の絵文字付きで「素晴らしい。次も勝とう」と綴った。
33歳の前キャプテンは、初戦でオランダと２−２で引き分けた際にも「よく追いついた。次勝とう」と熱烈なコメントをしていた。たとえチームを離れても――今も共に戦っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
開始４分で鎌田大地（クリスタル・パレス）が先制点を挙げたのを皮切りに、31分に上田綺世（フェイエノールト）、69分に伊東純也（ゲンク）、83分に上田が得点。日本のW杯１試合最多得点記録を更新する圧巻のゴールラッシュを披露した。
タイムアップ直後、怪我で森保ジャパンを離脱した遠藤航（リバプール）がXを更新。拍手と炎の絵文字付きで「素晴らしい。次も勝とう」と綴った。
33歳の前キャプテンは、初戦でオランダと２−２で引き分けた際にも「よく追いついた。次勝とう」と熱烈なコメントをしていた。たとえチームを離れても――今も共に戦っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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