お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。コンビで経験した「地獄のような」現場を明かす場面があった。

この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。モデルとしても活動している箭内だが、大吉は「『Seventeen』だったら、あれやるの？ガールズコレクションみたいな」と質問すると、箭内は「そうですね、ありますね」と応じた。

そんな中、大吉は「1回ロケで行かせてもらって」と告白すると、松岡昌宏も「マジっすか！？」と驚き。大吉は「東京ガールズコレクション、地獄のような目に遭いました」ともらした。

松岡が「どんなロケだよ」とツッコむ中、大吉は「『華大千鳥』（火曜は全力!華大さんと千鳥くん）で行って。“スペシャルゲストです！”みたいな感じで僕ら出て行って。マジでしーーーんってなって」と苦笑した。

松岡は「出てるんですか！？」と驚き。大吉は「出ました、僕ら。華大でしーーーんとなって、千鳥で“おー！”ってなって、“ダイアンで、わー！”ってなりました。ゴイゴイスーでなんとかな（持ち直した）」とした。

「その前に、ユーチューバーの人とか、本当に申し訳ないけど、僕らから言わすと“どちら様？”みたいなカップルが結婚するしないとかでギャーギャー盛り上がってるんですよ。だから“絶対こんなところ出て行っても、もう不快感しか与えないよ”とか言って。案の定でした。さっきまで、みんなで楽しく盛り上がってたのに、急に校長と教頭が現れて」と笑うしかなかった。