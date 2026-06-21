【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２０日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は本拠地でのオリオールズ戦に先発し、６回６安打３失点で５敗目を喫した。

第２子が誕生して父親休暇から復帰し、１番指名打者（ＤＨ）で出場した大谷翔平は九回、中堅右への１６号ソロを放って４打数１安打１打点だった。チームは２―３で敗れた。

第２子誕生を自ら祝うような、大きな一発だった。０―３の九回、先頭で打席に入った大谷は、相手右腕の１ボールからの２球目、真ん中に来た９４・２マイル（約１５２キロ）のシンカーを力強く振り抜いた。高く上がった打球は中堅右のスタンドに飛び込んだ。飛距離は４１３フィート（約１２６メートル）だった。

ドジャースはさらに１点を返し、一打サヨナラの好機が生まれた。最後はタッカーが空振り三振に倒れ、勝利とはならなかったが、大谷の一発が球場の雰囲気を一変させたのは間違いなかった。

ロバーツ監督は試合後、大谷と第２子の誕生について話をしたと明かし、「彼や（妻の）真美子さんに『おめでとう』と伝えた。彼は体調は万全だと言っていたし、休暇がプラスになったようだ」と語った。