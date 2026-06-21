　鹿児島ユナイテッドFCは21日、柏レイソルのGK坂田大樹(31)が完全移籍で加入することを発表した。

　流通経済大出身の坂田はいわきFCからアビスパ福岡を経て、2025年に柏へ完全移籍。加入後は今季のJ1百年構想リーグを含めて公式戦の出場がなく、今月4日に契約満了のリリースが出ていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK坂田大樹

(さかた・だいき)

■生年月日

1994年9月11日(31歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

184cm/84kg

■経歴

梅郷SC-柏イーグルスTOR82-流通経済大柏高-流通経済大-いわき-福岡-柏

■出場歴

J3リーグ:20試合

JFL:64試合

天皇杯:2試合

■コメント

はじめまして、坂田大樹です。

鹿児島ユナイテッドFCの一員として戦える機会をいただき感謝しています。

J2昇格、そしてさらなるクラブの発展に貢献できるよう全力で戦います。よろしくお願いします。