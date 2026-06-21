柏退団のGK坂田大樹、新天地が決定「戦える機会をいただき感謝しています」
鹿児島ユナイテッドFCは21日、柏レイソルのGK坂田大樹(31)が完全移籍で加入することを発表した。
流通経済大出身の坂田はいわきFCからアビスパ福岡を経て、2025年に柏へ完全移籍。加入後は今季のJ1百年構想リーグを含めて公式戦の出場がなく、今月4日に契約満了のリリースが出ていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK坂田大樹
(さかた・だいき)
■生年月日
1994年9月11日(31歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
184cm/84kg
■経歴
梅郷SC-柏イーグルスTOR82-流通経済大柏高-流通経済大-いわき-福岡-柏
■出場歴
J3リーグ:20試合
JFL:64試合
天皇杯:2試合
■コメント
はじめまして、坂田大樹です。
鹿児島ユナイテッドFCの一員として戦える機会をいただき感謝しています。
J2昇格、そしてさらなるクラブの発展に貢献できるよう全力で戦います。よろしくお願いします。
流通経済大出身の坂田はいわきFCからアビスパ福岡を経て、2025年に柏へ完全移籍。加入後は今季のJ1百年構想リーグを含めて公式戦の出場がなく、今月4日に契約満了のリリースが出ていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK坂田大樹
(さかた・だいき)
■生年月日
1994年9月11日(31歳)
千葉県
■身長/体重
184cm/84kg
■経歴
梅郷SC-柏イーグルスTOR82-流通経済大柏高-流通経済大-いわき-福岡-柏
■出場歴
J3リーグ:20試合
JFL:64試合
天皇杯:2試合
■コメント
はじめまして、坂田大樹です。
鹿児島ユナイテッドFCの一員として戦える機会をいただき感謝しています。
J2昇格、そしてさらなるクラブの発展に貢献できるよう全力で戦います。よろしくお願いします。