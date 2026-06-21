「最悪だ」「驚きです…」鳥栖の公式発表にファン注目
サガン鳥栖は20日、リトアニア代表MFヴィキンタス・スリヴカ(31)が移籍を前提とした準備のため、チームを離れることを発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて報告するという。
ユベントスでのプレー経験もある同選手は2024年に鳥栖へ加入。中盤を主戦場に活躍していた。
クラブ公式X(@saganofficial17)のリリースに対し、ファンから「悲しいよ〜」「最悪だ。。。」「驚きです…」「類い稀なるパスセンスには幾度となく助けられました!」「苦しい時にチームを支えてくれてありがとう」「一緒にJ1に帰りたかったなぁ」「鳥栖に来てくれてありがとうございました」「新天地でもヴィキらしさ全開で頑張ってください」といった声が寄せられている。
鳥栖は同日、GK内山圭(32)のレノファ山口FCへの完全移籍も発表した。
ユベントスでのプレー経験もある同選手は2024年に鳥栖へ加入。中盤を主戦場に活躍していた。
クラブ公式X(@saganofficial17)のリリースに対し、ファンから「悲しいよ〜」「最悪だ。。。」「驚きです…」「類い稀なるパスセンスには幾度となく助けられました!」「苦しい時にチームを支えてくれてありがとう」「一緒にJ1に帰りたかったなぁ」「鳥栖に来てくれてありがとうございました」「新天地でもヴィキらしさ全開で頑張ってください」といった声が寄せられている。
鳥栖は同日、GK内山圭(32)のレノファ山口FCへの完全移籍も発表した。