須田亜香里　過去最大の非露出「布を減らしていくことだけが人を惹きつける技術じゃないです」

元ＳＫＥ48でタレントの須田亜香里が、21日、フォトブック『アカリノアルヒ』(ＧーＳＴＹＬＥ)の発売イベントを開催した。

今作はニュージーランドで撮影が行われたといい「撮影場所の候補はニュージーランドとフランスのパリがあったんですよ。両方とも素敵な国なので、どうしても選べなくて、どっと悩んだのですけど、アミダくじで撮影場所を決めてニュージーランドになりました。すごく壮大な自然が美しかったです」と明かした。

【写真】須田亜香里、フォトブック『アカリノアルヒ』発売イベント（6月21日）

見どころについて「今回の特徴の一つとして、開きが横型なんですよ。私も写真集を何冊か出させてもらっていますけど、初めての試みです。横長で楽しめるので、ニュージーランドのきれいな景色がワイドに入っているので、その中に人間の私がいるという形ですね。景色も須田も両方ワイドに楽しんでいただける１冊になっています」と説明した。

人間より羊が多いと言われているニュージーランドだが「フォトブックの中にラム肉は出ていないですけど、プライベートの時間にラム肉をお腹いっぱい食べました。グルメで言うとニュージーランドはワインが有名で、ワイナリーもたくさんあるんです。日本でいう秋の季節に行ったので、紅葉を感じながら、白ワインに目覚めました。今までは赤ワイン派だったのですが、日本に帰ってきて、ニュージーランド産の白ワインを探して飲んでいます」とコメント。

そんな中での一番のお気に入りカットには、赤いドレス姿の写真を挙げ、「プカキ湖の湖畔で撮ったんですけど、麗しいカットですね。空が本当に広くて、太陽の光でこんなに自分が反射したのは初めてだったので、感動しています」と紹介した。

撮影で新たな発見があったのかと聞かれると「今までとは違う挑戦をさせてもらったというのが一番にあって。よく写真集や作品を出すときは、露出度で挑むパターンもあるじゃないですか。覚悟を見せるというか、『過去最大露出』みたいな見出しがついて。私も今まで写真集では露出をする機会も多かったんですけど、今回はその真逆で『過去最大非露出』という１冊かなって思っていて、逆にそっちに挑戦しました。私はドキドキしましたし、必ずしも布を減らしていくことだけが人を惹きつける技術じゃないんだというのに、今回気付くことができました」と力説。

よゐこの有野晋哉にフォトブックを見てもらったそうで「横型のフォトブックが珍しいと言ってくださって。『横型やからパソコンのデスクトップにできたらええな。データくれ』って言われたんですけど、欲しいって言ったカットが私の写ってない羊のたくさん写った写真をだったんですよ。納得いってません」とご立腹の様子。

そんなフォトブックを自己採点してもらうと「私自身本当に満足していて、周りからの反響もあって、あらためて満足度が増して、自分的には200点です」と満足げな表情を見せた。