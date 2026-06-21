【サッカーW杯】日テレ中継で柿谷曜一朗が存在感→試合結果「ドンピシャ完全的中」話題
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表は日本時間21日、チュニジアと対戦し、4対0で勝利した。日本のW杯史上1試合の最多得点となった。
【動画】森保一監督、選手＆サポーターによる”試合後の掃除”語る
日本テレビ系の生中継でリポート解説を務めた柿谷曜一朗は、4対0のスコアを予想しており、ずばり的中。SNSでは「すごすぎる!!!」「ドンピシャ完全的中じゃないの」と驚きの声が寄せられた。
試合中は、ピッチレベルから冷静にチームの状況を伝え、「素人からみて本田と柿谷の解説組み合わせ、めっちゃわかりやすい…！」「本田が全部言う人になってるのに対して柿谷がずっと冷静に実況してるこのバランスがおもろい」「柿谷さんの冷静な言動が最高すぎる」など、存在感を発揮する形となった。
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日本テレビ系の生中継でリポート解説を務めた柿谷曜一朗は、4対0のスコアを予想しており、ずばり的中。SNSでは「すごすぎる!!!」「ドンピシャ完全的中じゃないの」と驚きの声が寄せられた。
試合中は、ピッチレベルから冷静にチームの状況を伝え、「素人からみて本田と柿谷の解説組み合わせ、めっちゃわかりやすい…！」「本田が全部言う人になってるのに対して柿谷がずっと冷静に実況してるこのバランスがおもろい」「柿谷さんの冷静な言動が最高すぎる」など、存在感を発揮する形となった。