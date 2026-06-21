この子と出会って、猫という生き物の愛くるしさを知った――。そう話すのは、21歳のご長寿猫まるちゃんと暮らす飼い主さん（@moomoo_cat_）。



【写真】21歳のご長寿猫まるちゃん。飼い主さんに抱っこされてご機嫌モード

今でこそ、2匹の愛猫たちと暮らすほど猫好きとなった飼い主さん。しかし、もともとは猫に興味を持っていなかったそう。飼い主さんの心を動かしたのは、まるちゃんがくれた温もりだった。



布団に潜りこんできた子猫が教えてくれた猫の愛しさ

まるちゃんは20年前、ゴミ捨て場に遺棄されていた。発見したのは、飼い主さんの妹の先輩。保護をしたものの、先輩宅には先住猫がおり、まるちゃんと一緒に暮らすことは難しかった。そこで、妹さんがまるちゃんを引き取ることになったという。



「当時の私は猫ちゃんに全く興味がなくて、小さな子がうちにやってきたなとしか思っていませんでした」



一緒に暮らす中で、まるちゃんはおてんばな性格に。飼い主さんの中で猫という生き物に対する心境が変わったのは、まるちゃんの温かい歩み寄りがあったからだった。



「布団の中に潜り込んできて、ゴロゴロ言いながら一緒に寝てくれたんです。猫ちゃんも心臓がドクドクして、生きてるんやなと思いました」



人間とは違う鼓動の音や、温かな体温を感じた飼い主さんは、猫という生き物を愛しく思うようになった。



病気と付き合いながら生きる「21歳ご長寿猫のリアル」

現在、まるちゃんは21歳。1日のほとんどを寝て過ごしている。季節ごとに寝心地がいい場所を上手に探す賢さに、飼い主さんは感心しているようだ。



人間と同じく猫も、年を重ねると体にさまざまな異変が現れる。まるちゃんの場合は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される「甲状腺機能亢進症」を発症した。腎臓の状態も、あまり芳しくないという。



「だんだん痩せてきました。それでも、服薬や週1回の自宅での点滴を頑張ってくれています」



毎日の食事は、医療食のドライフードが基本。だが、時には「普通のご飯をちょうだい」とねだられることもある。そんなときは原材料をしっかりチェックし、持病が悪化することがないように注意を払いながら、食べられるドライフードや鰹節をあげている。



「私とまるちゃんは、お互いに支え合っているように思います。毎日、本当にありがとうの気持ちでいっぱいです」



ペットロスから救ってくれたのは生きている愛猫たち

実は飼い主さん、2025年2月24日に先住猫もーちゃんを亡くし、ペットロスの苦しみを味わったことがある。そんな中で心の支えになってくれたのは、まるちゃんと同居猫ちゃーくんだった。



飼い主さんいわく、ちゃーくんも、もーちゃんのことが大好きだったそう。もーちゃんがいなくなった後は、まるちゃんに甘えるようになった。



「まるちゃんとちゃーくんが生きてくれているから、今日まで生きてこられた。存在に救われ続けています」



愛猫たちをなでるとき、飼い主さんは全身全霊のエネルギーを込めるそう。温かい気持ちが伝わるからか、まるちゃんたちは穏やかな表情を見せてくれる。



「これだけはなぜだか分からないのですが、まるちゃんは寝ている私の顔面を踏んでいき、何事もなかったかのように去っていくことがあります（笑）」



笑いあり涙ありの猫ライフを送っている飼い主さん。お互いがお互いを思いやる温かい日々が、この先も長く続いてほしい。



（愛玩動物飼養管理士・古川 諭香）