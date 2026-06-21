第2子誕生の大谷翔平、復帰戦で豪快アーチ ドジャースが動画公開
米ロサンゼルス・ドジャースの公式インスタグラムが、21日に公開。第2子が誕生した大谷翔平選手が、復帰戦で豪快アーチを放った様子を公開した。
【動画】やっぱりすごい！第2子誕生の大谷翔平、復帰戦で豪快アーチ
インスタグラムでは「Shohei with the dad power！」（パパパワーの翔平）との文言とともに、大谷がホームランを打った様子を公開した。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんと結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生している。
ドジャースは19日（日本時間20日）、大谷が、MLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱することを発表。この日のオリオールズ戦は欠場。球団は公式Xで、父親リスト入りを報告。「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。
その後、大谷は自身のインスタグラムを通じて英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。
【動画】やっぱりすごい！第2子誕生の大谷翔平、復帰戦で豪快アーチ
インスタグラムでは「Shohei with the dad power！」（パパパワーの翔平）との文言とともに、大谷がホームランを打った様子を公開した。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんと結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生している。
その後、大谷は自身のインスタグラムを通じて英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。