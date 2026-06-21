一般販売から１０年目を迎える新潟県のブランド米「新之助」の魅力を広く伝えようと、県は２０日、歌舞伎俳優の八代目市川新之助さん（１３）が出演する動画の撮影を県農業総合研究所（長岡市）で行った。

動画は新之助が店頭に並ぶ秋頃にユーチューブの「新潟米『新之助』公式チャンネル」で公開される。

新之助は暑さに強い品種として、約８年かけて同研究所で開発され、２０１７年に一般販売が始まった。県はこれまで、市川さんと父・團十郎さんによる田植えイベントを開催したり、テレビＣＭを放映したりしてＰＲしてきた。

１０年目の今年は、市川さんが同研究所で開発の経緯や魅力を学ぶ様子を撮影し、約４分間のプロモーション動画を制作。動画を通じて県内外へのブランド周知を図りたい考えだ。

この日は、市川さんがコメの開発段階で実施される「食味検査」を実際に体験。その後に移動したほ場では、同研究所の黒田智久所長から、新之助が２０万株の候補の中から生まれたことなどの説明を受けた。

市川さんは撮影終了後、「（食味検査で）コメを食べ比べた撮影が一番楽しかった。もっとたくさんの方々においしい新之助を味わってもらいたい」と話していた。