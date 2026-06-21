タレント若槻千夏（41）が20日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。永野（51）のインスタグラム運用について言及した。

永野はXをやめたことについてふれ、「例えば今後裏垢とかやるかもしれないですよ。でもそれは見るのが楽しいけど、自分が表立っていく世界じゃないなって思いましたね」と語った。「みんな匿名でやってる中で実存する人がいて、傷つけられて精神的に良くないなってやめた」と語った。

若槻は「でも私、インスタ永野さんがスタッフさんに切り替えてちょっと残念だなって思っちゃった」と伝えた。

指原莉乃は「インスタもスタッフさんがやってるんですか？」と聞くと、永野「やってるんですよ」と答えた。指原も「え、寂しい」と共感した。

若槻が「寂しくなっちゃった」と伝えると、永野は「じゃあ戻るよ」と即答し2人を笑わせた。

若槻は「それこそ、賞取ったじゃないですか。これからすばらしい映画いっぱい作ると思うんですけど、そういう監督って注目されていく中で何が一番大切かってお金を集めるってことが大切になってくるんですよ。自分がもし背負えるとしたら、やっぱりどっかしらのアカウントは永野さんが発信するべきだと思う」と伝えた。

若槻は「本人がやんないとファンっていうか、スタッフさんが更新するのと本人が更新するのは全然熱が違うというか、感じ方？ファンの人の」と語った。