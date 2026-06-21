「元ギャルの母が『それ違うんだけど』と…」韓国で大バズりの日本人アイドル、“ギャルキャラ”の裏側

ガールズグループRESCENEのミナミが、母親が元ギャルだと明かし、注目を集めた。

去る6月20日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』では、「知ってる合宿」特集が組まれた。

【写真】ミナミ、“ギャルキャラ”が大バズり

番組には、ガールズグループBrown Eyed Girlsのナルシャ、ジェア、fromis_9のチェヨン、ジホン、RESCENEのウォニ、ミナミ、BABY DON'T CRYのイヒョン、ベニが出演した。

この日、コメディエンヌのキム・シニョンは、ミナミのキャッチフレーズである「巨済（コジェ）ヤッホー」に言及し、「『ヤッホー』を母親から教わったと聞いた。本当か」と質問した。

（写真＝JTBC）1枚目：キム・シニョン、2枚目：ソ・ジャンフン

3枚目：左からミナミ、ウォニ

これを聞いた元バスケットボール選手のタレント、ソ・ジャンフンは「まさか母親がギャルだったのか」と尋ねた。

ミナミは、「母親がバブル時代のギャルだった」として、「動画を1つ撮るたびに、母親が『それ違うんだけど』と指摘する」と伝えた。

なお、これに先立ちミナミは、YouTubeチャンネル「こんにちはウォニですよろしくお願いします」において、メンバーのウォニと巨済に向かう途中、ギャルのマインドで放った「巨済ヤッホー」という言葉がミームとなり、大きな話題になった。

（記事提供＝OSEN）

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。