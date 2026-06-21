「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表-チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

日本テレビは試合開始の約２時間半前、午前１０時２５分からモンテレイのスタジアムでの中継をスタート。冒頭から日テレＷ杯スペシャルナビゲーターの竹内涼真が井桁弘恵らとともにピッチサイドで生の情報を届けた。

火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』１８日に現地入りし、日本代表の練習などを取材してきた竹内は、黒に近い濃紺のダークスーツ姿の竹内は早くもスーツの袖を肘までまくりあげ、エンジン全開。大反響となったＴＢＳドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で演じた「勝男」よろしく、インナーは白Ｔ。東京のスタジオの陣内智則から「涼真くん、ちょっと声枯れてませんか？」と声をかけられると、「あのー、前日の番組からずっとやってきてるので、やっぱり喉が…仕上がってます！！」と超ポジティブ返答。笑いが起こった。

高校時代に読売ヴェルディのユース（ＤＦ）でプレーした竹内は、身長１８７ｃｍ。横に並んだ解説で元サッカー代表の槙野智章氏（１８２ｃｍ）より頭半分ぐらい突出しており、筋トレで鍛え上げた肉体がスーツの上からでも分かるほど。９頭身、いや１０頭身にも見える。

ＳＮＳ上では「『喉が仕上がってきてます』と答える超ポジティブな答え！大正解」「テレビつけたら勝男おった相変わらず等身エグい」「竹内涼真、ＪＫの中のＴシャツ（勝男タンクトップ？）」「槙野より大きいのね！」「このワールドカップで１番の熱さを見せてるのは 勝男君だと思う ＃竹内涼真」「勝男行ってるぢゃん」など反響。前日の日テレ系番組からテレビジャック状態で出演しまくっていることから、「ちょ、竹内涼真たち休ませてあげて！」「（現地）朝５時の竹内涼真さん ツヤツヤで涙袋ぷっくり！！」などの声もあがっていた。