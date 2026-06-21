生見愛瑠、肩出しトップスで美肌輝く 飲食店でのプラベショットに「眩しすぎる」「オーラがレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】女優でモデルの生見愛瑠が6月19日、自身のInstagramを更新。肩を出したトップス姿を公開した。
【写真】24歳美人モデル「大人っぽくてドキッとした」肌見せ私服姿
生見は「5分でパスタを食べる事になった日」とコメントし、飲食店でのショットを公開。襟ぐりにサングラスをかけたグレーの肩出しトップス姿で、美しい肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「ちょっと不満そうな表情が可愛い」「眩しすぎる」「ゆるトップスおしゃれ」「肩のラインが綺麗すぎる」「大人っぽくてドキッとした」「オーラがレベチ」「さすがの着こなし」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人モデル「大人っぽくてドキッとした」肌見せ私服姿
◆生見愛瑠、美肌輝く肩出しトップス姿
生見は「5分でパスタを食べる事になった日」とコメントし、飲食店でのショットを公開。襟ぐりにサングラスをかけたグレーの肩出しトップス姿で、美しい肌を見せている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ちょっと不満そうな表情が可愛い」「眩しすぎる」「ゆるトップスおしゃれ」「肩のラインが綺麗すぎる」「大人っぽくてドキッとした」「オーラがレベチ」「さすがの着こなし」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】