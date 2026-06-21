生見愛瑠（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/21】女優でモデルの生見愛瑠が6月19日、自身のInstagramを更新。肩を出したトップス姿を公開した。

【写真】24歳美人モデル「大人っぽくてドキッとした」肌見せ私服姿

◆生見愛瑠、美肌輝く肩出しトップス姿


生見は「5分でパスタを食べる事になった日」とコメントし、飲食店でのショットを公開。襟ぐりにサングラスをかけたグレーの肩出しトップス姿で、美しい肌を見せている。

◆生見愛瑠の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ちょっと不満そうな表情が可愛い」「眩しすぎる」「ゆるトップスおしゃれ」「肩のラインが綺麗すぎる」「大人っぽくてドキッとした」「オーラがレベチ」「さすがの着こなし」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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