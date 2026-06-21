第2子出産の西野未姫「ニューボーンフォト撮影の時に」家族4ショット公開 長女誕生時＆結婚前のショットも披露「お子さん2人そっくり」「どの瞬間も幸せ溢れてる」
【モデルプレス＝2026/06/21】元AKB48でタレントの西野未姫が6月19日、自身のInstagramを更新。家族4ショットを公開した。
【写真】第2子出産の元AKB「まだ生まれたてで愛おしい」0歳長男囲んだ家族4ショット
西野は「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族4人ショットも撮影してもらいました」とコメント。自身が第2子長男・頑馬（がんば）くんを、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が第1子長女・にこりちゃんを抱っこして4人が密着した笑顔の家族ショットを公開した。
また、「懐かしのオレンジパーカーでも 初めてけいちょんチャンネルに出た時に着たパーカーです 頑馬が産まれた（2026年）→にこりが産まれた（2024年）→結婚する前（2021年）なんかすごいなぁ」とつづり、初めて山本のYouTubeに自身が登場した時に着用していたというお揃いのオレンジ色のパーカーを夫婦で着用した家族4人の写真と、長女誕生の際のオレンジ色のパーカー姿の家族3ショット、結婚前の山本との2ショットもそれぞれ披露している。
この投稿に、ファンからは「どの瞬間も幸せ溢れてる」「頑馬くんまだ生まれたてで愛おしい」「素敵すぎるファミリー」「子ども2人そっくり」「全員可愛くて癒される」「オレンジパーカーエモい」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子長男を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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◆西野未姫、家族ショット公開
西野は「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族4人ショットも撮影してもらいました」とコメント。自身が第2子長男・頑馬（がんば）くんを、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が第1子長女・にこりちゃんを抱っこして4人が密着した笑顔の家族ショットを公開した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どの瞬間も幸せ溢れてる」「頑馬くんまだ生まれたてで愛おしい」「素敵すぎるファミリー」「子ども2人そっくり」「全員可愛くて癒される」「オレンジパーカーエモい」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子長男を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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