セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 ACT/CUT+を紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 ACT/CUT+ “ウッディ”・“ジェシー”

登場時期：2026年7月3日より順次

種類：全2種（ウッディ、ジェシー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから登場している、キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った躍動感あふれるフィギュアコレクション “ACT/CUT”。

丁寧に造形されたポーズや仕草も魅力の”ACT/CUT”シリーズから、ディズニー＆ピクサー新作映画『トイ・ストーリー５』で活躍するキャラクターフィギュアが登場します。

ラインナップは「ウッディ」と「ジェシー」の2種類。

単体ではもちろん、並べて飾ることもできるコレクタブルなフィギュアです。

トイ・ストーリー５ ACT/CUT+ “ウッディ”

サイズ：全長約6×18cm

おもちゃたちのリーダー的存在である「ウッディ」のフィギュア。

にやりとした表情や、ズボンに手をかけたポージングがカッコイイ！

「ウッディ」のトレードマークでもあるチェックの黄色いシャツやデニムのパンツ、ウエスタンブーツ、首の赤いバンダナ、カウボーイハットなどを着用しています。

すらっとした細身のシルエットや、関節の縫い目も丁寧に造形。

前後左右どこから見ても素敵な、再現度の高い「ウッディ」のフィギュアに思わずうっとりとしてしまそうです☆

トイ・ストーリー５ ACT/CUT+ “ジェシー”

サイズ：全長約6×20cm

いつも元気いっぱいなカウガール「ジェシー」のフィギュア。

赤いカウボーイハットを持って、ご機嫌なポーズをとっています☆

背中の紐や、編み込まれた髪の毛、関節の縫い目など細部まで丁寧に表現。

くりっとした大きな瞳や笑った時に見える歯などもしっかりと再現されています。

今にも楽しそうな声とともに軽やかに動き出しそうです！

「ウッディ」と「ジェシー」2体揃えて飾りたくなる、躍動感あふれるフィギュア。

セガプライズの『トイ・ストーリー５』 ACT/CUT+は、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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