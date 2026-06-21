正直うざい…興味ない男性からの「迷惑なアプローチ」９パターン
男性から女性への熱心なアプローチは、恋愛がはじまる王道。しかし、男らしいはずの積極的なアプローチも、一歩間違えれば女性を困らせ、迷惑をかけてしまいます。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「女性が『正直、迷惑なんです』と思っている、興味のない男性からの熱心なアプローチ９パターン」をご紹介します。
【１】飲み会のときなどに必ず隣に座り、過剰に密着してくる。
「下心がみえみえでキモいです」（２０代女性）など、適度なスキンシップは親密感を生みますが、男性から過剰に密着するような行動は、女性からの信頼を失います。女性の方からスキンシップをされるまでは、男らしく我慢すべきでしょう。
【２】「かわいいね」をやたらと連呼する。
「一言ならうれしいけど、連呼されると『それで？』と聞きたくなる」（２０代女性）など、女性を褒める言葉も、連呼すると下心があるように聞こえ、女性を不快にさせてしまうようです。本心ならばこそ、本気の一言だけに留めておきましょう。
【３】周囲の友人らに協力を求めて外堀を埋める。
「友達に『自分この娘と付き合うんで！』とか言いふらして回るの、本当に迷惑」（１０代女性）など、外堀から埋めるような恋愛のやり方は、女性にも周囲にも迷惑をかけてしまいます。まずは女性本人に正々堂々とアタックするのが、正しい男の道といえるでしょう。
【４】女性の帰宅時間に合わせて、駅などで待っている。
「偶然を装うとかバレバレ。ただのストーカーだと思う」（２０代女性）など、さほど親しくない相手を勝手に待ち伏せるなどの行為は、女性に恐怖を与える最悪のＮＧ行動です。女性に危険を感じさせるような行動は控えるべきでしょう。
【５】住所を聞いてから「今度そのあたりを案内してよ」と無理にねだる。
「親しくない男性から住所を聞かれるのもイヤ。さらに案内って図々しすぎる！」（２０代女性）など、いきなり住所を聞いてからのデートの誘いは、距離感をはかり間違えていると言われても仕方ありません。まずは自分がリードするデートを提案すべきでしょう。
【６】付き合ってもいないのに「この前一緒にいた男は誰？」などと問いつめる。
「何であなたに答えなきゃいけないの？」（２０代女性）など、恋人関係でもないのに、女性の交友関係について問いつめるような言動はＮＧです。「それをどこで見たの？」という部分で疑問を持たれ、不審に思われてしまうでしょう。
【７】「俺嫌われてる？」など、答えにくい質問をする。
「嫌いって言いづらいから誤魔化すけど…態度でわかってよ」（１０代女性）など、先輩後輩などの立場を悪用して強引なアプローチを仕掛けることは、女性から嫌われるようです。自分が目上でも、女性を追い込むような質問は控えるべきでしょう。
【８】返事がないのに、一方的なメールを何通も送る。
「１日３回、一方的な近況報告メールが届く。正直怖い…」（２０代女性）など、双方向のやりとりであるメールが一方通行になった段階で、相手には悪印象しか与えていないと考えた方がよさそうです。早急にメールを中止して、距離を置くべきでしょう。
【９】何度断ってもしつこくデートに誘う。
「２回断った段階で察してほしい。マジで興味ありません！」（２０代女性）など、何度もめげずにアタックする勇気は立派ですが、特別な事情もなく女性に数回断られた場合は、失敗だと判断すべきでしょう。無理に押すだけでは迷惑と思われても仕方ありません。
ほかにも、「女性が『正直、迷惑なんです』と思っているアプローチ」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】飲み会のときなどに必ず隣に座り、過剰に密着してくる。
「下心がみえみえでキモいです」（２０代女性）など、適度なスキンシップは親密感を生みますが、男性から過剰に密着するような行動は、女性からの信頼を失います。女性の方からスキンシップをされるまでは、男らしく我慢すべきでしょう。
「一言ならうれしいけど、連呼されると『それで？』と聞きたくなる」（２０代女性）など、女性を褒める言葉も、連呼すると下心があるように聞こえ、女性を不快にさせてしまうようです。本心ならばこそ、本気の一言だけに留めておきましょう。
【３】周囲の友人らに協力を求めて外堀を埋める。
「友達に『自分この娘と付き合うんで！』とか言いふらして回るの、本当に迷惑」（１０代女性）など、外堀から埋めるような恋愛のやり方は、女性にも周囲にも迷惑をかけてしまいます。まずは女性本人に正々堂々とアタックするのが、正しい男の道といえるでしょう。
【４】女性の帰宅時間に合わせて、駅などで待っている。
「偶然を装うとかバレバレ。ただのストーカーだと思う」（２０代女性）など、さほど親しくない相手を勝手に待ち伏せるなどの行為は、女性に恐怖を与える最悪のＮＧ行動です。女性に危険を感じさせるような行動は控えるべきでしょう。
【５】住所を聞いてから「今度そのあたりを案内してよ」と無理にねだる。
「親しくない男性から住所を聞かれるのもイヤ。さらに案内って図々しすぎる！」（２０代女性）など、いきなり住所を聞いてからのデートの誘いは、距離感をはかり間違えていると言われても仕方ありません。まずは自分がリードするデートを提案すべきでしょう。
【６】付き合ってもいないのに「この前一緒にいた男は誰？」などと問いつめる。
「何であなたに答えなきゃいけないの？」（２０代女性）など、恋人関係でもないのに、女性の交友関係について問いつめるような言動はＮＧです。「それをどこで見たの？」という部分で疑問を持たれ、不審に思われてしまうでしょう。
【７】「俺嫌われてる？」など、答えにくい質問をする。
「嫌いって言いづらいから誤魔化すけど…態度でわかってよ」（１０代女性）など、先輩後輩などの立場を悪用して強引なアプローチを仕掛けることは、女性から嫌われるようです。自分が目上でも、女性を追い込むような質問は控えるべきでしょう。
【８】返事がないのに、一方的なメールを何通も送る。
「１日３回、一方的な近況報告メールが届く。正直怖い…」（２０代女性）など、双方向のやりとりであるメールが一方通行になった段階で、相手には悪印象しか与えていないと考えた方がよさそうです。早急にメールを中止して、距離を置くべきでしょう。
【９】何度断ってもしつこくデートに誘う。
「２回断った段階で察してほしい。マジで興味ありません！」（２０代女性）など、何度もめげずにアタックする勇気は立派ですが、特別な事情もなく女性に数回断られた場合は、失敗だと判断すべきでしょう。無理に押すだけでは迷惑と思われても仕方ありません。
ほかにも、「女性が『正直、迷惑なんです』と思っているアプローチ」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）