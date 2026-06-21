【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 5ー1 スウェーデン代表（日本時間6月21日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】超速スプリント＆スーパーゴラッソ

スウェーデン代表FWアンソニー・エランガが圧巻のスピードを見せつけた。オランダ守備陣を一気に切り裂くゴラッソに、ファンから驚きと警戒の声が上がっている。

スウェーデンは日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でオランダと対戦。初戦のチュニジア代表戦で5ー1と快勝していたが、この日は守備が崩れ、1ー5の大敗を喫した。

それでも一矢報いたのがエランガだった。ベンチスタートのエランガは55分にピッチへ。0ー4で迎えた59分、自陣でボールを奪うとカウンターが発動する。

FWアレクサンダー・イサクにボールが渡ると、エランガは右サイドから一気に中央へスプリント。対峙したDFミッキー・ファン・デ・フェンを後方から追い抜くと、イサクのスルーパスに反応して抜け出す。さらにDFフィルジル・ファン・ダイク、DFヤン・ポール・ファン・ヘッケも振り切り、最後は左足でゴールにねじ込んだ。

オランダのDF3人を引きちぎる衝撃的なスプリントにファンたちはSNSで「このスピードは注意やな」「エランガね覚えた」「速すぎやろ」「カウンターやばいな」「スーパーサブのエランガも乗ってるから要警戒」「一瞬で引きちぎったな」「裏に走られると日本も止めるの大変そう」「これは日本戦でも怖い存在だわ」と反応している。

ニューカッスルに所属するエランガは、圧倒的なスピードを武器にゴールに迫る快足ウインガー。プレミアリーグでは32試合で1アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでは10試合で2ゴール1アシストを記録している。

スウェーデンは6月26日の第3節で日本代表と対戦予定。エランガのスピードは、日本にとっても大きな脅威となりそうだ。

（FIFAワールドカップ2026）