木村拓哉とCocomi＆Kōki,の“仲良し親子”ショット！幼少期から幸せ溢れるカットまで厳選　

写真：木村拓哉とCocomi＆Koki,の“仲良し親子”ショット（全5投稿）

芸能界きってのスター一家として知られる木村拓哉ファミリー。長女・Cocomiと次女・Koki,（「o」はマクロン付きが正式表記）が、父の日や木村の誕生日などに公開する親子ショットは多くの注目を集めている。

本稿では、幼少期の思い出が詰まった写真から近年の仲良しカットまで、木村ファミリーの温かな絆が垣間見える親子ショットを厳選して紹介する。

■Cocomiとそろって頬杖ポーズ！カフェでの父娘2ショット

2025年の父の日にCocomiのInstagramに投稿された写真。1枚目には、デニムシャツ姿の木村と、チェック柄トップスを着たCocomiがカフェで並んで頬杖をつく姿が収められている。

テーブルにはケーキやドリンクも並び、和やかなひとときを過ごしていた様子がうかがえる。続く2枚目では、幼少期のCocomiが木村の腕の中で眠る貴重な写真も公開。時を経ても変わらない父娘の絆を感じさせる投稿となっている。

■幼少期の海辺ショットからオーラ溢れる4ショットまで

2025年の木村の誕生日に、Koki,がInstagramに投稿した写真。2枚目には、海辺で木村と幼いCocomi、Koki,が過ごす思い出の一枚を公開。木村はサングラスに鮮やかなピンクのボードショーツ姿で娘と手をつないでいる。

さらに5枚目には、木村、工藤静香、Cocomi、Koki,が並んだショットも。オーラ溢れる家族ショットは、多くの注目を集めた。

■仲の良さが伝わる！Cocomi、Koki,が幼い頃の木村家集合ショット

2025年の木村の誕生日に、CocomiがInstagramに投稿した写真。「父の誕生日!!!!!! HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYYY 53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ～」と祝福のメッセージを添え、幼少期の思い出ショットを公開した。

写真には、木村を中心に母・工藤静香、幼い頃のCocomiとKoki,が顔を寄せ合う家族4ショットが収められている。仲の良さが滲む一枚からは、木村家の温かな絆が感じられる。

■木村とCocomiのおふざけショット！

2023年の木村の誕生日に、CocomiがInstagramに投稿した写真。「Best Friendの誕生日!!」 とメッセージを添え、1枚目には、キャンプチェアに腰掛けた木村と工藤静香の夫婦ショットを掲載。

2枚目から4枚目には、木村とCocomiによるおふざけショットやテンション高めのツーショットが並び、楽しげな表情を見せている。さらに5枚目には、幼い頃のCocomiとKoki,が木村とテーマパークのような場所を楽しんでいる写真も公開されている。

■バイクで2人乗り！Koki,との親子ショット

同じく、2023年の木村の誕生日に、Koki,がInstagramに投稿した親子ショット。木村が運転するバイクの後ろに乗るKoki,の姿を収めたミラー越しショット（1枚目）や、海辺で馬に乗る親子ショット（2枚目）を掲載。

さらに、木村が愛犬とくつろぐ動画や、工藤静香と寄り添うショット、手をつないで歩く夫婦ショットなども公開されており、家族のプライベートな一面が垣間見える。