お部屋でくつろぐ2匹の猫さんに、ベビーモニター越しに「おふたりさ～ん」と声をかけてみた飼い主さん。すると、想像以上に素早く反応する2匹の様子がTikTokで大反響！記事執筆時点で147万回以上も再生され、「お座りして姿勢正してみるのおもろい」「ニョキッてなるのかわいいww」などの声が寄せられました！

【動画：部屋でくつろぐ2匹の猫→ベビーモニター越しに『声をかけてみた』結果…まさかの反応】

飼い主の声が聞こえると…

TikTokアカウント「@kinakonatsu」さまは、2匹の猫「きなこ」ちゃんと「こなつ」ちゃんの日常を投稿しているアカウントです。

この日、部屋でくつろいでいる2匹を別の場所からベビーモニターを使って見守っていた飼い主さん。そこで、飼い主さんの小さなイタズラ心がむくむくと起き上がりました。

ベビーモニターのマイク機能をONにし、「おふたりさ～ん」と声をかけてみると……

ものすごい速さでカメラの方へと振り向いたのです！

困惑しながら聞き耳を立てる2匹

まるでお手本のようにパッと同時に振り返るきなこちゃんとこなつちゃん。

こなつちゃんは姿勢を正しながらも、「あれ？飼い主、いないはずなのに……」という表情。きなこちゃんは、じっとベビーモニターを見つめながら、キョトンとした表情を。同じようでちょっぴり違う様子を見せているのも可愛らしい！

さらに、一拍置いてから、こなつちゃんと同じく姿勢を正そうとするきなこちゃん。飼い主さんの声を聞いて、くつろぎモードからお迎えモードに切り替わったのかな？

お手本のような反応が話題に

さらに、もう一度「一緒にいるの～？」と声をかけてみた飼い主さん。

すると、またもや阿吽の呼吸でさっと視線を上げるきなこちゃんとこなつちゃん。

その後もカメラをじーっと観察し続けるこなつちゃんに対し、なぜか別の方向をじっと見つめるきなこちゃん。同じ反応を見せているかと思いきや、ちょっとだけ個性が垣間見られる様子に、飼い主さんも思わずクスッと笑ってしまったようですよ。

2匹が見せた、あまりにもお手本のような反応の良さは、TikTokでも大反響！

コメント欄には「アルバイトで急にエリマネが来た感じだねw」「茶色の方くつろいでたのに姿勢正してて草」「！？？！！なのかわいいwwww」「ビクンッ！？ってシンクロするのがおもろ過ぎて3回巻き戻したw」などの声が殺到しました！

そんな可愛らしい2匹の暮らしは、TikTokアカウント「@kinakonatsu」さまで紹介されています。

きなこちゃん、こなつちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@kinakonatsu」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。