セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 マスコットVol.1、Vol.2

登場時期：2026年7月3日より順次

サイズ：全長約7×6×11cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー＆ピクサー新作映画『トイ・ストーリー５』のマスコットが登場！

全長約7×6×11cmと飾りやすく、持ち歩きもしやすいサイズ感が魅力的です。

「トイ・ストーリー」シリーズでお馴染みのキャラクターから、『トイ・ストーリー５』で登場する新キャラクターまで勢揃い。

Vol.1とVol.2が登場し、それぞれ4種類ずつ、計8種類がラインナップされます☆

トイ・ストーリー５ マスコットVol.1

種類：全4種（ウッディ、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツ）

新キャラクター「リリーパッド」や「スマーティー・パンツ」が登場するVol.1

マント姿の「ウッディ」など全4種類で展開されます！

ウッディ

カウボーイ人形「ウッディ」のマスコット。

「ウッディ」は『トイ・ストーリー5』の劇中に登場するマント姿で、特別感たっぷりです☆

ブルズアイ

優しい表情に心が和む「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」

自慢のたてがみやしっぽ、「ウッディ」を乗せる鞍も忠実に再現されています。

リリーパッド

『トイ・ストーリー５』に新キャラクターとして登場する、大きな瞳が愛らしさ満点な、最先端のタブレット「リリーパッド」

画面の大きさやスピーカーなどもしっかりとデザインされています。

スマーティー・パンツ

新キャラクターでトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ「スマーティー・パンツ」

ニヤッとしたユニークな表情がインパクトたっぷりで、上部の黄色いバーは持てるようになっています。

トイ・ストーリー５ マスコットVol.2

種類：全4種（バズ・ライトイヤー、ジェシー、スナッピー、アトラス）

Vol.2は、新キャラクターの「スナッピー」と「アトラス」がラインナップ。

「トイ・ストーリー」シリーズのお馴染みキャラクター「バズ・ライトイヤー」と「ジェシー」も登場します。

バズ・ライトイヤー

「バズ・ライトイヤー」のマスコットはキリッとした表情！

靴の底には「ボニー」のサインもデザインされています。

ジェシー

「ジェシー」の靴の底にも「ボニー」のサイン入り。

大きなグリーンの瞳はもちろん、コスチュームの模様も丁寧にデザインされています☆

スナッピー

新キャラクターで、デジカメのおもちゃ「スナッピー」のマスコット。

自立するので、様々な飾り方が楽しめそう！

アトラス

カバのデジタルマップのおもちゃ「アトラス」

「アトラス」のマスコットは、コロンとしたフォルムで表現されています。

お部屋に飾ったり、ぬい撮りもできる『トイ・ストーリー５』のマスコット。

セガプライズ『トイ・ストーリー５』 マスコットVol.1とVol.2は、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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