リリーパッドやスナッピーなど全8種類！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 マスコット
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 マスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 マスコットVol.1、Vol.2
登場時期：2026年7月3日より順次
サイズ：全長約7×6×11cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ディズニー＆ピクサー新作映画『トイ・ストーリー５』のマスコットが登場！
全長約7×6×11cmと飾りやすく、持ち歩きもしやすいサイズ感が魅力的です。
「トイ・ストーリー」シリーズでお馴染みのキャラクターから、『トイ・ストーリー５』で登場する新キャラクターまで勢揃い。
Vol.1とVol.2が登場し、それぞれ4種類ずつ、計8種類がラインナップされます☆
トイ・ストーリー５ マスコットVol.1
種類：全4種（ウッディ、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツ）
新キャラクター「リリーパッド」や「スマーティー・パンツ」が登場するVol.1
マント姿の「ウッディ」など全4種類で展開されます！
ウッディ
カウボーイ人形「ウッディ」のマスコット。
「ウッディ」は『トイ・ストーリー5』の劇中に登場するマント姿で、特別感たっぷりです☆
ブルズアイ
優しい表情に心が和む「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」
自慢のたてがみやしっぽ、「ウッディ」を乗せる鞍も忠実に再現されています。
リリーパッド
『トイ・ストーリー５』に新キャラクターとして登場する、大きな瞳が愛らしさ満点な、最先端のタブレット「リリーパッド」
画面の大きさやスピーカーなどもしっかりとデザインされています。
スマーティー・パンツ
新キャラクターでトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ「スマーティー・パンツ」
ニヤッとしたユニークな表情がインパクトたっぷりで、上部の黄色いバーは持てるようになっています。
トイ・ストーリー５ マスコットVol.2
種類：全4種（バズ・ライトイヤー、ジェシー、スナッピー、アトラス）
Vol.2は、新キャラクターの「スナッピー」と「アトラス」がラインナップ。
「トイ・ストーリー」シリーズのお馴染みキャラクター「バズ・ライトイヤー」と「ジェシー」も登場します。
バズ・ライトイヤー
「バズ・ライトイヤー」のマスコットはキリッとした表情！
靴の底には「ボニー」のサインもデザインされています。
ジェシー
「ジェシー」の靴の底にも「ボニー」のサイン入り。
大きなグリーンの瞳はもちろん、コスチュームの模様も丁寧にデザインされています☆
スナッピー
新キャラクターで、デジカメのおもちゃ「スナッピー」のマスコット。
自立するので、様々な飾り方が楽しめそう！
アトラス
カバのデジタルマップのおもちゃ「アトラス」
「アトラス」のマスコットは、コロンとしたフォルムで表現されています。
お部屋に飾ったり、ぬい撮りもできる『トイ・ストーリー５』のマスコット。
セガプライズ『トイ・ストーリー５』 マスコットVol.1とVol.2は、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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