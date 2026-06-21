谷田侑里香と伊藤二花は予選落ち ジェニファー・エリオットが単独首位キープ/米女子下部ツアー
＜グレートレークス選手権 2日目◇20日◇ザ・ハイランズGC・ヘザーC（ミシガン州）◇6647ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
日本勢は2人が出場した。カットラインはトータル1アンダーで、63人が決勝ラウンドに進出した。18位で迎えた谷田侑里香は1バーディ・3ボギーの「74」とスコアを落とし、トータルイーブンパー・64位タイ。伊藤二花は3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「74」で、トータル1オーバー・79位タイとともに予選落ちを喫した。トータル11アンダー・単独首位にジェニファー・エリオット（オーストラリア）。トータル8アンダー・2位にキャサリン・パークが続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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