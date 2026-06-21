今日21日(日)も曇りや雨の所が多く、特に北陸と東北南部で雨が強まるでしょう。雷を伴い、激しく降る所もあります。東北北部も本降りの雨で、梅雨入りは秒読み段階と言えそうです。

前線に伴う活発な雨雲 北陸や東北へ

今朝(21日)は、前線に伴う活発な雨雲が北陸(主に新潟県)から東北へと広がっています。

北陸と東北南部では、今日は断続的に雨が降り、特に昼頃までは広い範囲で雨脚が強まるでしょう。雷雨になる所や、道路が冠水するほどの激しい雨が降る所もありそうです。同じような所で集中的に激しい雨が降って、川の水位が急増する危険性もあります。

東北北部も、ほぼ一日雨で、たびたび降り方が強まるでしょう。平年より遅くなっている梅雨入りの発表も、秒読み段階と言えそうです。





前線から比較的離れた地域も、湿った空気の影響を受けるでしょう。北海道は晴れ間も出ますが、渡島半島や、道東では、所々で雨が降りそうです。関東甲信と東海も、ときおり日が差すものの、山沿いや内陸では、新たに雨雲や雷雲の湧く所があるでしょう。近畿と中国地方は、日本海側を中心に、所々でにわか雨がありそうです。一方、四国と九州は天気が回復し、午後は晴れ間が広がってくるでしょう。沖縄もおおむね晴れそうです。

最高気温 関東以西は30℃以上の所も 熱中症対策を

最高気温は、北海道や東北、北陸は昨日20日と同じか低くなる予想です。雨の降る時間が長い、東北と北陸では、最高気温が午前中の早い時間に出て、午後は気温が下がる一方となるでしょう。次第に空気がヒンヤリします。羽織る物などで調節すると良さそうです。

関東から西の地域は広く28℃前後で、名古屋や高知をはじめ30℃を超える所もありそうです。熱中症のリスクが高まりますので、対策を万全にしてお過ごしください。