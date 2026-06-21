9月に開幕する「アジア大会愛知・名古屋」。日本ではマイナー競技の武術太極拳。この競技に人生をかけ、単身･中国に渡った岐阜のアスリートに密着しました！

【写真を見る】日本代表枠は“1人だけ” 中国留学でアジアの頂点狙う20歳の現役大学生 武術太極拳【アジア大会 愛知･名古屋】

アジア大会の魅力の一つが、オリンピックにはない、『アジアならではの競技』の数々！その一つが「武術太極拳」です。

太極拳は、17世紀に生まれた中国伝来の伝統武術。その太極拳を含む数々の中国武術を総称し、日本では「武術太極拳」と呼びます。

この武術太極拳を極めるため、本場・中国へ渡ることを決意した若きアスリートが、岐阜に！

「最終的にはアジアの舞台で1位に」

目指すはアジア大会、そしてアジアの頂点！若き挑戦者の熱い想いに迫りました。

アクロバティックな動きが特徴の武術太極拳

「太極拳」と聞くと、公園などで見かける、ゆったりとした動きを想像しますが…



武術太極拳は全くの別物。素早くアクロバティックな競技です。

アジア大会で実施される種目は、大きく分けて2つ。1つが、対戦形式で行う「散打」。打撃や蹴りで戦う格闘技ですが、相手を倒す「投げ技」が認められているのが、最大の特徴です。

もう1つが、単独で演武を行う「套路」10点満点の採点競技で、決められた「型」を行い、その正確さや美しさを競います。

「套路」の中には…ダイナミックな突きや蹴りを特徴とする「長拳」。低い構えからの攻撃と大きな発声が特徴の「南拳」。さらに、剣や槍、長くてしなる棒状の棍など、多彩な武器の演武もあり、伝統的な中国武術のエッセンスが凝縮されています。

アジア1位を目指す20歳の現役大学生

日本全体の競技人口は約7万人。まだまだマイナースポーツといえる武術太極拳。しかし、そのマイナースポーツに人生をかける青年が、岐阜県にいます。

東孝大朗選手、20歳。岐阜県羽島市出身の現役大学生です。

東選手の専門は、ダイナミックな突きや蹴りが特徴の「長拳」。体一つで、次々とアクロバティックな動きを披露する「花形種目」です。

東選手が武術太極拳を始めたのは、5歳の時。運動の一環としてはじめた母親を見て、「自分もやりたい！」と始めたのがきっかけでした。

（東選手）

「ダンスもやっていたが武術の方が好きだったので（ダンスは）途中でやめて…」

競技を初めて、10年ほどたった中学3年生の時。東選手は驚きの決断を下します。

（東選手）

「中学校を卒業してすぐに、中国の高校に行って、武術を勉強しようと」

中学生からの夢は新型コロナで白紙に…

「本場の武術」を学ぶため、単身、中国の高校へ行くことを決意。

しかし、世界を襲った「新型コロナ」の猛威により、計画は白紙に。

それでも「本場の武術を学びたい」という思いは消えず、通信制高校に通いながら、中国語を学ぶ日々を3年半続けました。そして…

2年前の9月、北京体育大学に入学。現在は念願の「中国武術学部」に所属し、過酷な練習の日々を重ねています。

（東選手）

「（武術太極拳が）好きだったので、それ以外の選択肢はないかなと。好きなことを追求したい」

「長拳」の日本代表枠は１つだけ 90秒に全てをかける

アジア大会の最終選考会を4日後に控えたこの日、東選手は岐阜の道場で最終調整をしていました。「長拳」の日本代表の枠は、たった1つ。道場には他に2人、代表の座を争う選手がいて、異様な緊張感が漂います。

中国発祥で、オリンピック種目ではない武術太極拳にとって、アジア大会は「最高峰の大会」「アジアの頂点」が、そのまま「世界の頂点」を意味します。

（東選手）

「最終的にはやっぱり世界・アジアの舞台で一番」



迎えたアジア大会・最終選考会の当日。舞台は、本番の会場でもある愛知県武道館です。東選手が代表の座をつかむには、この大会での優勝が必須条件。与えられたチャンスは、90秒の演武1回きりです。

運命の90秒間 果たして結果は？

まずは一番の大技、2回転する回し蹴りを見事成功させます。

その後も練習通りの動きを見せていく東選手。一発勝負のプレッシャーに打ち勝ち、ミスなく走りきりました。トップに立つには、9.6点以上の高得点が必要ですが…この日の最高得点となる、9.646を記録！

完璧な演武で優勝し、夢だったアジア大会の代表にも選出されました。

（東選手）

「（アジア大会は）9月なので、それまでにもっと準備して、技術も高めてやっていきたい」

この秋、アジア大会愛知・名古屋は43競技を53会場で実施。武術太極拳は名古屋市港区の愛知県武道館で行われます。武器を使った力強い演武やダイナミックな跳躍など実戦さながら、緊張感ある演武に注目です。