AGE20’Sのブラッシュスティックが話題！透明感あふれる韓国風グロウメイクを楽しもう

韓国メイクのトレンドとして人気を集めている“グロウチーク”。内側からにじみ出るような血色感と、自然なツヤ感を同時に叶えるメイクに注目が集まっています。そんな中、11年連続韓国ファンデーション1位※ブランド「AGE20’S（エージトウェンティズ）」から、新作チーク『スリークグレーズブラッシュスティック』が登場。頬にひと塗りするだけで、韓国アイドルのような立体感のあるツヤ肌メイクを演出できる注目アイテムをご紹介します。

韓国アイドルのようなツヤほっぺを演出

『AGE20’S スリークグレーズブラッシュスティック』は、全3色・6.5g・3,300円（税込）で展開されるスティックタイプのグロウチークです。

透明感のある発色と高光沢グレーズテクスチャーを採用し、頬に自然な血色感とみずみずしいツヤ感をプラス。

ハイライターを重ねたような立体感を演出できるため、顔全体をより洗練された印象へ導いてくれます。

さらに、みずみずしいウォータリークリームテクスチャーが肌に触れた瞬間になめらかに溶け込み、しっとりと密着。

ベタつきを抑えながらも、うるおい感のある仕上がりを実現します。スティックタイプなので指やブラシを使わずに手軽に塗ることができ、メイク直しにも便利です。

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発色を調整できる使いやすさも魅力

『スリークグレーズブラッシュスティック』は、重ねるほど発色とツヤ感がアップするのも特徴です。

薄く塗ればナチュラルな血色感を演出でき、重ねれば華やかな印象に。透明感のあるカラー設計なので、重ね塗りしてもムラになりにくく、自分好みの仕上がりに調整できます。

また、肌になじみやすい処方のため、チーク初心者でも使いやすいのが嬉しいポイント。毎日のメイクはもちろん、特別なお出かけの日の華やかなメイクにも活躍してくれそうです♪

全3色のカラーラインアップをチェック

01 WATERMELON PINK（ウォーターメロンピンク）



透明感あふれるニュートラルカラー。肌本来の血色感を引き立てながら、自然なツヤ感を演出します。ナチュラルメイク派やチーク初心者にもおすすめです。

02 ROSE LATTE BROWN（ローズラテブラウン）



多幸感あふれるローズブラウンカラー。やさしい温もりを感じさせる色味で、顔全体を明るく華やかな印象へ導きます。デイリーメイクから韓国アイドル風メイクまで幅広く活躍します。

03 MAUVE RASPBERRY（モーヴラズベリー）



上品で洗練されたディープモーヴピンク。透明感と大人っぽさを兼ね備えたカラーで、甘すぎないチークメイクを楽しみたい方にぴったりです。

旬の韓国グロウメイクを楽しもう

韓国で人気の“グロウチーク”トレンドを手軽に取り入れられるAGE20’Sの『スリークグレーズブラッシュスティック』。

ひと塗りで血色感とツヤ感をプラスできるうえ、発色の調整もしやすく、さまざまなメイクにマッチします。

全3色それぞれ異なる魅力があるので、自分らしいツヤほっぺメイクを楽しみたい方はぜひチェックしてみてください♡毎日のメイクをワンランクアップさせてくれる注目アイテムです。