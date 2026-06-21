相葉雅紀『相葉マナブ』で悩めるサッカー少年にエール！相葉が大好きなそら豆も堪能

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6月21日放送の『相葉マナブ』では、相葉雅紀が大好きな旬のそら豆の魅力を堪能。また、悩めるサッカー少年に相葉がエールを送った。

■「大好きなんだよね、そら豆」（相葉）

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。6月21日の放送では、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、澤部 佑（ハライチ）、あばれる君と千葉県多古町へ。

多古米の産地として知られるこの町で、旬のそら豆を堪能。千葉県は、そら豆の収穫量が全国第2位。まず相葉らは、農家の畑でそら豆を収穫する。収穫後は、採れたてのそら豆をさやごと網で焼く「焼きそら豆」に挑戦。 皮が真っ黒になるまで焼くことで、中は蒸されたようにみずみずしい仕上がりに。味付けなしでそのまま味わうと、「大好きなんだよね、そら豆」（相葉）「これはうまい！」（小峠）と、そら豆本来の濃いうまみに一同驚く場面も。その後、農家直伝のアイデアレシピで、旬のおいしさを味わい尽くした。

■相葉が少年の背中を優しく押す

番組恒例企画「釜－1 グランプリ」を開催。調理の合間に、農家のこどもから相葉に「サッカーの試合で練習通りの力を出すにはどうしたらいいですか」と相談が持ち掛けられる。真剣な悩みに耳を傾けた相葉は「1回試合で失敗しているなら、それが経験になるから次はうまくいく。今まで通り練習していれば大丈夫！」と、少年の背中を優しく押し、相葉の言葉で温かな空気に包まれた。

さらに視聴者からは「カーナビなどの保護フィルムを、はがすか?」という質問が。あばれる君の失敗談や相葉の意外なこだわりで、和やかなトークが展開。和気あいあいとした雰囲気のなか、旬のそら豆のおいしさをたっぷり学ぶ『相葉マナブ』をぜひチェックしよう。

■番組情報

テレビ朝日系『相葉マナブ』

06/21（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、澤部 佑（ハライチ）、あばれる君

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/