苦しい時間帯を凌いだオランダ、スウェーデンを衝撃の5-1撃破!! 得失点差も稼いでGL突破に近づく快勝
[6.20 W杯F組第2節 オランダ 5-1 スウェーデン]
北中米ワールドカップF組は20日に第2節を開催し、オランダ代表がスウェーデン代表を5-1で破った。日本代表が最終節で戦うスウェーデンは初戦で稼いだ得失点差がゼロになった一方、日本との首位通過争いで得失点差がポイントとなりうるオランダは同プラス4と大きなアドバンテージを得た。日本対チュニジアを前にオランダが勝ち点4、スウェーデンが勝ち点3となっている。
注目のヨーロッパ対決。オランダは日本戦で1ゴールのFWクリセンシオ・サマーフィルがベンチスタートとなり、フィジカル面に長けたFWブライアン・ブロビーを先発に起用した。対するスウェーデンは5-1でチュニジアに勝利した初戦と同じ11人が先発に並んだ。
開始5分でオランダが先制した。GKバルト・フェルブルッヘンのロングフィードをブロビーがセンターサークル内で収めると、MFティジャーニ・ラインデルスが落としを受けて左のFWコーディ・ガクポに展開。ガクポが左サイドを前進してゴール前にグラウンダーパスを送ると、走り込んだブロビーがゴールに流し込んだ。
出鼻を挫かれたスウェーデンは前半7分、FWビクトル・ギェケレシュがMFアレクサンダー・ベルンハルトソンのスルーパスでペナルティエリア右に抜け出して右足でシュート。一瞬の隙を突きにいくもGKフェルブルッヘンに防がれた。
先制したオランダは優勢に試合を進めていく。すると前半17分、今度は右サイドからMFデンゼル・ダンフリースがグラウンダーパスをゴール前に供給すると、ブロビーが滑り込みながら合わせて追加点をゲット。国際Aマッチ13試合1得点だった24歳が大舞台で2得点の活躍を見せた。また、オランダはこの得点で史上8か国目となるW杯通算100得点に到達した。
スウェーデンは前半29分、速攻から左に流れたギェケレシュのクロスにMFヤシン・アヤリが走り込み、ペナルティエリア内でフリーにる決定機。しかしアヤリの胸とラップが大きくなってシュートには持ち込めなかった。ただスウェーデンのチャンスが増えていき、同33分にはFWアレクサンデル・イサクが2列目に落ちてギャップでボールを受け、前線でフリーになったギェケレシュにパス。ギェケレシュはペナルティエリア内から右足を振るもミートしなかった。
勢いに乗るスウェーデンは前半37分、主将DFビクトル・リンデロフが縦パスでスイッチを入れた攻撃からペナルティエリア左のギェケレシュがコントロールシュート。これはGKフェルブルッヘンに阻まれた。同44分にはMFベンジャミン・ニグレンが蹴ったFKをDFグスタフ・ラゲルビエルケが頭で合わせてゴールネットを揺らしたが、オフサイドで認められなかった。
なおもスウェーデンは前半45+3分のFKでギェケレシュが直接ゴールを狙い、同45+5分にはアヤリのミドルシュートがゴール左隅を捉えたがいずれもGKの好セーブで得点ならず。凌ぎきったオランダの2点リードでハーフタイムに突入した。
それでもオランダが後半から立て直すことに成功。後半3分、ダンフリースの折り返しを今度はガクポがファーで合わせて大きな3点目を奪った。さらに同9分、ガクポがゴール左にグラウンダーシュートを突き刺して決定的な4点目が生まれた。
だが、スウェーデンも意地を見せた。後半14分、カウンターでイサクのスルーパスに反応したMFアンソニー・エランガがGKと1対1のビッグチャンスをしっかりと決め切って1点を返した。
しかし次のゴールはオランダ。後半44分、サマーフィルがペナルティアーク内からゴール左に流し込み、日本戦に続く得点を奪った。試合はそのまま終了し、オランダが5-1の快勝を収めた。
北中米ワールドカップF組は20日に第2節を開催し、オランダ代表がスウェーデン代表を5-1で破った。日本代表が最終節で戦うスウェーデンは初戦で稼いだ得失点差がゼロになった一方、日本との首位通過争いで得失点差がポイントとなりうるオランダは同プラス4と大きなアドバンテージを得た。日本対チュニジアを前にオランダが勝ち点4、スウェーデンが勝ち点3となっている。
開始5分でオランダが先制した。GKバルト・フェルブルッヘンのロングフィードをブロビーがセンターサークル内で収めると、MFティジャーニ・ラインデルスが落としを受けて左のFWコーディ・ガクポに展開。ガクポが左サイドを前進してゴール前にグラウンダーパスを送ると、走り込んだブロビーがゴールに流し込んだ。
出鼻を挫かれたスウェーデンは前半7分、FWビクトル・ギェケレシュがMFアレクサンダー・ベルンハルトソンのスルーパスでペナルティエリア右に抜け出して右足でシュート。一瞬の隙を突きにいくもGKフェルブルッヘンに防がれた。
先制したオランダは優勢に試合を進めていく。すると前半17分、今度は右サイドからMFデンゼル・ダンフリースがグラウンダーパスをゴール前に供給すると、ブロビーが滑り込みながら合わせて追加点をゲット。国際Aマッチ13試合1得点だった24歳が大舞台で2得点の活躍を見せた。また、オランダはこの得点で史上8か国目となるW杯通算100得点に到達した。
スウェーデンは前半29分、速攻から左に流れたギェケレシュのクロスにMFヤシン・アヤリが走り込み、ペナルティエリア内でフリーにる決定機。しかしアヤリの胸とラップが大きくなってシュートには持ち込めなかった。ただスウェーデンのチャンスが増えていき、同33分にはFWアレクサンデル・イサクが2列目に落ちてギャップでボールを受け、前線でフリーになったギェケレシュにパス。ギェケレシュはペナルティエリア内から右足を振るもミートしなかった。
勢いに乗るスウェーデンは前半37分、主将DFビクトル・リンデロフが縦パスでスイッチを入れた攻撃からペナルティエリア左のギェケレシュがコントロールシュート。これはGKフェルブルッヘンに阻まれた。同44分にはMFベンジャミン・ニグレンが蹴ったFKをDFグスタフ・ラゲルビエルケが頭で合わせてゴールネットを揺らしたが、オフサイドで認められなかった。
なおもスウェーデンは前半45+3分のFKでギェケレシュが直接ゴールを狙い、同45+5分にはアヤリのミドルシュートがゴール左隅を捉えたがいずれもGKの好セーブで得点ならず。凌ぎきったオランダの2点リードでハーフタイムに突入した。
それでもオランダが後半から立て直すことに成功。後半3分、ダンフリースの折り返しを今度はガクポがファーで合わせて大きな3点目を奪った。さらに同9分、ガクポがゴール左にグラウンダーシュートを突き刺して決定的な4点目が生まれた。
だが、スウェーデンも意地を見せた。後半14分、カウンターでイサクのスルーパスに反応したMFアンソニー・エランガがGKと1対1のビッグチャンスをしっかりと決め切って1点を返した。
しかし次のゴールはオランダ。後半44分、サマーフィルがペナルティアーク内からゴール左に流し込み、日本戦に続く得点を奪った。試合はそのまま終了し、オランダが5-1の快勝を収めた。