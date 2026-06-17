オランダがW杯通算100ゴールを達成!! スウェーデンから2点リードで前半終了
[6.20 W杯F組第2節 オランダ - スウェーデン]
日本代表が入る北中米ワールドカップF組は第2節を迎えた。オランダ代表対スウェーデン代表はオランダが2-0でリードしてハーフタイムに突入。オランダは史上8か国目となるW杯通算100得点に到達した。
オランダは立ち上がりに主導権を握ると、日本戦で途中出場していたFWFブライアン・ブロビーが前半5分、FWコーディ・ガクポの折り返しに合わせて先制点をゲット。さらにブロビーは前半17分、今度はDFデンゼル・ダンフリースのクロスにスライディングで合わせて2点目を奪った。
『オプタ』や『スクアウカ』などによると、ブロビーの2点目はオランダのW杯通算100得点目となるメモリアルゴール。2大会連続12回目の出場でブラジル、ドイツ、アルゼンチン、フランス、イタリア、スペイン、イングランドに続く8か国目の大台到達となった。
試合はハイドレショーンブレイク明けからスウェーデンが攻め込むも、オランダが失点を許さず2-0のままハーフタイムに突入した。
日本代表が入る北中米ワールドカップF組は第2節を迎えた。オランダ代表対スウェーデン代表はオランダが2-0でリードしてハーフタイムに突入。オランダは史上8か国目となるW杯通算100得点に到達した。
オランダは立ち上がりに主導権を握ると、日本戦で途中出場していたFWFブライアン・ブロビーが前半5分、FWコーディ・ガクポの折り返しに合わせて先制点をゲット。さらにブロビーは前半17分、今度はDFデンゼル・ダンフリースのクロスにスライディングで合わせて2点目を奪った。
試合はハイドレショーンブレイク明けからスウェーデンが攻め込むも、オランダが失点を許さず2-0のままハーフタイムに突入した。