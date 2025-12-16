タレントの中山秀征（58）が司会を務めるニッポン放送の音楽番組「中山秀征の有楽町で逢いまSHOW」（日曜前5・30）が7月6日からBS10で放送開始となる。毎週月曜午後7時から。BS10での放送初回収録後に都内のスタジオで行われた取材会で、中山は「まだ見たことなかった人も大いに楽しんでいただきたい」と呼びかけた。

2012年に始まり、公開収録形式で歌手をゲストに迎えて演歌や歌謡曲を中心としたライブショーを届ける番組。スタジオでしか分からないことを「歌手の方が歌詞を間違えることが意外と多い」と明かして笑いを誘った。放送では流れないが「会場に来ると分かる」と公開収録の妙味を伝えた。

そんなスタジオに来ることをいつも楽しんでいる中山。番組が長続きする秘けつを「新鮮な気持ちを持つこと」と語った。昭和歌謡好きで、幼い頃から石原裕次郎さんや美空ひばりさんなどの歌を聴いてきた。その名曲をゲストが歌い上げてくれることも多く、「昭和の名曲は今もなお色あせず歌い継がれていく。歌は生き続けていく」と語った。

番組の記念すべき初回ゲストは北島三郎（89）だった。中山は「非常に緊張したのを覚えている」と最近のことのようにありありと伝えた。五木ひろし（78）が登場すると、コラボして歌唱するコーナーも誕生しており「個人的に楽しませていただいています」と声を弾ませた。

新たにBS10で放送が始まることに向けて「エネルギッシュにパワーアップしていきますので、ぜひ毎週ご覧ください」とアピールした。