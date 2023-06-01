オランダが4ゴールを奪いスウェーデンに勝利

北中米ワールドカップ（W杯）で日本と同じグループリーグF組の対戦は、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1で勝利した。

初戦で日本代表と2-2で引き分けたオランダと、チュニジア代表に5-1で勝利したスウェーデンの欧州対決になった。この後の時間帯でチュニジアと対戦する日本にとっても影響のあるゲームだが、いきなりスコアを動かしたのはオランダだった。

前半5分、スウェーデンがハイプレスに出たところをGKバルト・フェルブルッヘンのロングボールで一気に頭を越えてFWブライアン・ブロビーが収めると、MFティジャニ・ラインデルスが素早くフォローしてFWコーディ・ガクポへ展開。左サイドからガクポがゴール前に流し込むと、ブロビーが飛び込んできて先制ゴールを決めた。

さらに前半16分にオランダは、グラウンダーのパスで前進すると右サイドのMFデンゼル・ダンフリースに展開。ゴール前に流し込まれたボールに再びブロビーが反応して決め、あっという間の2点リードになった。前半30分過ぎからスウェーデンもオランダゴールに迫る形を作ったものの、フェルブルッヘンの好セーブや際どいオフサイドでゴールならず。オランダが2点リードで前半を終えた。

後半も立ち上がりにオランダがペースを上げ、後半2分に右サイドをコンビネーションで突破。ダンフリースのラストパスをガクポが押し込んだ。さらに後半10分には速攻からボールを受けたガクポが左サイドからカットインして右足シュートでニアを打ち抜き、4-0とリードを広げた。

まさかの大差となったなかで、スウェーデンは後半14分に途中出場のFWアンソニー・エランガが抜け出して1点を返した。後半はオープンな試合を展開となり、さらなるゴールも予感させたなかで、後半44分にFWクリセンシオ・サマーフィルが追加点を決め、5-1でオランダが勝利。オランダが勝ち点4に伸ばしたうえに得失点差プラス4を手にし、スウェーデンは勝ち点3にとどまり、得失点差も0となった。

グループ最終戦では日本がスウェーデン、オランダがチュニジアと対戦する。日本はオランダと直接対決で引き分けているだけに、得失点差も重要なファクターになるかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）