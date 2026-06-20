オランダ指揮官、初勝利目指すスウェーデン戦へ采配改善誓う…「ゴールを決める能力が高い」相手の強力2トップも警戒

オランダ指揮官、初勝利目指すスウェーデン戦へ采配改善誓う…「ゴールを決める能力が高い」相手の強力2トップも警戒