過去最大規模となった１８日のウクライナによる無人機攻撃を受けたモスクワで混乱が広がっている。

攻撃ではロシア国内有数のモスクワ製油所に複数の無人機が激突。巨大な燃料タンクが爆発して屋根が吹き飛ぶ動画がＳＮＳに投稿された。ロシアの地対空ミサイルが当たったとの見方も広がっている。製油所は１６日にも攻撃を受けた。稼働はこの際に停止したとみられ、被害が拡大した。

モスクワではガソリンの買い急ぎが起きた。市内から郊外に車で通勤している会社員アレクセイさん（５２）は１８日夜、約１時間かけて購入可能なガソリンスタンドを見つけ、約３０分並んで給油した。アレクセイさんは「モスクワでこんな不安を感じるとは思わなかった」と話した。

独立系メディアは１８日、一部の地域で石油が燃えてススが混じった黒い雨が降ったと報じた。製油所の周辺などでは幹線道路が通行止めになった。

高層マンションに無人機が直撃したほか、露側が撃墜した無人機の破片が複数箇所に落下した。タス通信などは当局の話として、攻撃で発生した住宅火災で８歳の女児が死亡したと伝えた。

タス通信によると、モスクワに向けた無人機攻撃で一度に撃墜された無人機は最大約８０機だったが、今回は１９０機以上に上った。露大統領報道官は１９日、攻撃を受けたことを認めつつ「防空システムは高い性能を示した」と主張し、攻撃を継続すると表明した。

露軍はモスクワの防空体制を強化してきたが、ウクライナ側は無人機生産を増やしており、今後も攻撃を防ぎ切れないケースが出そうだ。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１８日、「プーチン（露大統領）が戦争継続を選択するなら、我々は黙っていない」としてモスクワへの攻撃を続ける構えを示した。