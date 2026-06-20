花冷え。、TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』オープニング主題歌「命短し対する乙女よ」7月8日先行配信＆7月29日シングルリリース決定！

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花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」が、7月8日（水）より先行配信スタートすることが決定した。

本楽曲はTVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のオープニング主題歌。重厚なギターリフから幕を開け、ポップでキャッチーなメロディとヘヴィなラウドサウンドが交錯する、花冷え。ならではの魅力が凝縮された一曲に仕上がっている。

また本楽曲が使用されているTVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のメインPVがYouTubeにて公開された。

そして7月29日にはシングルリリースも決定。カップリングには2026年2月に行われた「もしかして！今年こそジャパンTOUR 2026」のツアーファイナルZepp Haneda公演から、インディーズ時代にリリースした楽曲「私たちの７日間戦争」のライブ音源を収録。

ライブ音源を作品化するのは今回が初となり、会場を埋め尽くしたオーディエンスの熱気と、花冷え。の圧巻のライブパフォーマンスを感じることができる音源となっている。

さらに、8月2日（日）には東京・名古屋・大阪の3都市を1日で巡る前代未聞のツアー「Triple Scoop Tour 2026」（トリプル スクープ ツアー ニセンニジュウロク）を開催。大阪を皮切りに、名古屋、東京へと駆け抜ける1日3公演のチャレンジングな企画となっており、ライブバンドとして進化を続ける花冷え。のライブバンドとしての魅力を存分に堪能できる特別なツアーとなる。

なお、「Triple Scoop Tour 2026」のファンクラブ先行受付は6月22日（月）よりスタート。

●リリース情報

花冷え。2ndシングル

「命短し対する乙女よ」

7月29日発売

「命短し対する乙女よ」

7月8日先行配信

予約はこちら

https://erj.lnk.to/tYSze0

詳しくはこちら

https://hanabie.jp/news/in.html?id=584362

【期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：ESCL-6266〜7

価格：￥2,200（税込）

＜CD＞

1. 「命短し対する乙女よ」（TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』オープニング主題歌）

作詞：Yukina / Matsuri 作曲：Matsuri / Yukina 編曲：Matsuri & LASTorder命短し対する乙女よ

2. 「私たちの７日間戦争(もしかして!今年こそジャパンTour 2026 at Zepp Haneda)」

作詞：Yukina / Matsuri 作曲：Matsuri / Yukina 編曲：Matsuri

＜Blu-ray＞

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』ノンクレジットオープニングビデオ

特典内容

花冷え。応援店 … スマホサイズステッカー

Amazon.co.jp … メガジャケ

楽天ブックス … スマホサイズブロマイド

セブンネットショッピング … アクリルチャーム

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） … ポストカード

ネオ・ウィング … 2L判ブロマイド

アニメイト … L判ブロマイド

●作品情報

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』

【スタッフ】

原作：江島絵理「対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」

（MFコミックス フラッパーシリーズ／KADOKAWA刊）

監督：井畑翔太

シリーズ構成：渡航

キャラクターデザイン：松本麻友子

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：林由稀

撮影監督：伊藤康行

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音楽：橋口佳奈

アニメーション制作：ディオメディア

収録協力：FAV gaming

【キャスト】

深月 綾：長谷川育美

夜絵美緒：市ノ瀬加那

犬井 夕： 千本木彩花

一ノ瀬珠樹：下地紫野

藤宮亜里沙：長縄まりあ

一ノ瀬花：花守ゆみり

gekido：檜山修之

禍腐餌悪霊：阿座上洋平

星識：八代拓

フランベルジュ：アール

＜イントロダクション＞

お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、

校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。

「……私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい……！」

しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。

そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?

学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい！

お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!

●ライブ情報

Triple Scoop Tour 2026

8/2(日）大阪 アメリカ村 DROP OPEN / START：9:30 / 10:00

8/2(日）名古屋 名古屋ell.SIZE OPEN / START：15:30 / 16:00

8/2(日）東京 新宿ANTIKNOCK OPEN / START：21:30 / 22:00

詳しくはこちら

https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=55461

花冷え。JAPAN 2MAN TOUR 2026

9/19(土）千葉 千葉LOOK OPEN / START：16:30 / 17:00

9/25(金) 新潟 新潟CLUB RIVERST OPEN / START：18:00 / 18:30

9/26(土) 福島 郡山Hip Shot Japan OPEN / START：16:30 / 17:00

10/2(金) 茨城 水戸LIGHT HOUSE OPEN / START：18:00 / 18:30

10/9(金) 広島 広島Cave-Be OPEN / START：18:00 / 18:30

10/10(土) 高知 高知X-pt OPEN / START：16:30 / 17:00

10/17(土) 岐阜 岐阜CLUB ROOTS OPEN / START：16:30 / 17:00

10/18(日) 愛知 名古屋ReNY limited OPEN / START：16:15 / 17:00

10/30(金) 大阪 大阪BIG CAT OPEN / START：17:30 / 18:30

11/1(日) 静岡 浜松FORCE OPEN / START：16:30 / 17:00

11/7(土) 北海道 札幌BESSIE HALL OPEN / START：16:30 / 17:00

11/8(日) 北海道 苫小牧ELLCUBE OPEN / START：16:30 / 17:00

11/13(金) 鹿児島 鹿児島SR-HALL OPEN / START：18:30 / 19:00

11/14(土) 福岡 福岡OP’s OPEN / START：16:30 / 17:00

11/28(土) 宮城 仙台Rensa OPEN / START：16:15 / 17:00

11/29(日) 岩手 盛岡the five morioka OPEN / START：16:30 / 17:00

12/12(土) 東京 Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN / START：17:00 / 18:00

詳しくはこちら

https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=55297

各ライブの詳細は下記オフィシャルHPから！

https://hanabie.jp/live/

＜花冷え。プロフィール＞

メタルコア／ハードコアを昇華させたオリジナルジャンル「原宿コア」を核に、

切れ味のあるヘヴィネスとキャッチーなポップネスを自在に行き来する、4人組ガールズ・ラウドロックバンド。

ユキナ（Vo）・マツリ（Gt & Vo）・ヘッツ（Ba）を中心に、高校の軽音部で出会った同級生により2015年6月に結成。

2023年5月、チカ（Dr）が加入し現在の編成となる。

2023年7月のメジャーデビュー以降、EU・USA・アジアなど世界各地で精力的にライブ活動を展開。

「Lollapalooza」「Wacken Open Air」といった世界最大級のフェスへの出演や、海外でのヘッドライナーツアーを重ね、ライブバンドとして国境を越えた評価と熱狂的な支持を獲得。

2026年2月に国内ツアー、3月にアメリカツアーを敢行し、5月には自主企画「花冷え。pre.春の大解放祭 2026」を開催。

圧倒的な存在感を放つユキナのシャウトボーカルを軸に、マツリの声とメロディーが鋭く絡み合うツインボーカル編成。

その立体的で予測不能な楽曲表現と世界観で、国内外を問わず“中毒者”を拡大中。

関連リンク

花冷え。オフィシャルサイト

https://hanabie.jp