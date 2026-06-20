『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』がPrime Videoでレンタル・購入配信開始
第98回アカデミー賞で作品賞など9部門でノミネートされたティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のレンタル・購入配信がPrime Videoで始まった。また、Prime Videoでは、2026年7月24日より見放題配信が開始となる。
ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のレンタル・購入配信がPrime Videoで開始
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、卓球王を夢見るマーティ・マウザーの姿を描いた作品。実在の卓球選手であるマーティ・リーズマンの人生に着想を得ている。
主人公のマーティを演じるのはティモシー・シャラメ。本作で3度目のアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた。引退したアメリカの有名女優ケイを演じるのは、6年ぶりにスクリーン復帰したグウィネス・パルトロウ。また、マーティの友人役としてグラミー賞受賞ミュージシャンのタイラー・ザ・クリエイターが初の演技に挑戦。そのほか、マーティの恋人役にオデッサ・アザイオン、ケイの夫でインク会社の社長ミルトンをケビン・オレアリーが演じる。
日本でも撮影がおこなわれた本作、マーティにとって最強のライバルとなる日本人選手エンドウ役に、東京2025デフリンピック卓球日本代表、川口功人（トヨタ自動車）が出演。クライマックスで見せる手に汗握る卓球シーンは見どころの一つでもある。
■ストーリー
ニューヨークの靴屋で働きながら卓球で世界一の選手を夢見るマーティ・マウザー（ティモシー・シャラメ）。世界選手権で敗れた日本人選手エンドウ（川口功人）に勝ち、世界一になるため日本を目指す。不倫相手のレイチェル（オデッサ・アザイオン）が妊娠、卓球協会からは選手資格剥奪、資金は底をつき、あの手この手で遠征費用を集めようとするが……マーティが見つけた「夢より大事なもの」とは？
■出演者（役名／俳優名）
マーティ・マウザー：ティモシー・シャラメ
ケイ・ストーン：グウィネス・パルトロウ
レイチェル・ミツラー：オデッサ・アザイオン
ミルトン・ロックウェル：ケビン・オレアリー
ウォーリー：タイラー・オコンマ（タイラー・ザ・クリエイター）
コト・エンドウ：川口功人
■スタッフ
監督・脚本：ジョシュ・サフディ
音楽：ダニエル・ロパティン
配給:ハピネットファントム・スタジオ
(C)2025 ITTF Rights LLC. All Rights Reserved.
ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のレンタル・購入配信がPrime Videoで開始
主人公のマーティを演じるのはティモシー・シャラメ。本作で3度目のアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた。引退したアメリカの有名女優ケイを演じるのは、6年ぶりにスクリーン復帰したグウィネス・パルトロウ。また、マーティの友人役としてグラミー賞受賞ミュージシャンのタイラー・ザ・クリエイターが初の演技に挑戦。そのほか、マーティの恋人役にオデッサ・アザイオン、ケイの夫でインク会社の社長ミルトンをケビン・オレアリーが演じる。
日本でも撮影がおこなわれた本作、マーティにとって最強のライバルとなる日本人選手エンドウ役に、東京2025デフリンピック卓球日本代表、川口功人（トヨタ自動車）が出演。クライマックスで見せる手に汗握る卓球シーンは見どころの一つでもある。
■ストーリー
ニューヨークの靴屋で働きながら卓球で世界一の選手を夢見るマーティ・マウザー（ティモシー・シャラメ）。世界選手権で敗れた日本人選手エンドウ（川口功人）に勝ち、世界一になるため日本を目指す。不倫相手のレイチェル（オデッサ・アザイオン）が妊娠、卓球協会からは選手資格剥奪、資金は底をつき、あの手この手で遠征費用を集めようとするが……マーティが見つけた「夢より大事なもの」とは？
■出演者（役名／俳優名）
マーティ・マウザー：ティモシー・シャラメ
ケイ・ストーン：グウィネス・パルトロウ
レイチェル・ミツラー：オデッサ・アザイオン
ミルトン・ロックウェル：ケビン・オレアリー
ウォーリー：タイラー・オコンマ（タイラー・ザ・クリエイター）
コト・エンドウ：川口功人
■スタッフ
監督・脚本：ジョシュ・サフディ
音楽：ダニエル・ロパティン
配給:ハピネットファントム・スタジオ
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