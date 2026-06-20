百年構想リーグ得点王、奈良FW田村翔太が同カテゴリの愛媛に完全移籍「環境を変えることで得られる成長に挑戦したい」
愛媛FCは20日、奈良クラブからFW田村翔太(31)を完全移籍で獲得したと発表した。
これまでJ3で124試合17得点を決めてきた選手だが、今年のJ2・J3百年構想リーグでは、20試合で15得点を記録。百年構想リーグで最多得点者に贈られる「釜本邦茂賞」を受賞していた。
JFLでプレーしていた田村をJリーグの舞台に戻したのが奈良だった。同カテゴリのJ3を戦う愛媛への移籍。奈良を通じて感謝を綴った田村だが「残されたサッカー人生の中で、環境を変えることで得られる成長に挑戦したいという思いから、今回の決断をしました」と説明。愛媛を通じ「絶対に成長できる環境だと思っています。昇格のためにプレーします。応援よろしくお願いします」と意気込みを語っている。
これまでJ3で124試合17得点を決めてきた選手だが、今年のJ2・J3百年構想リーグでは、20試合で15得点を記録。百年構想リーグで最多得点者に贈られる「釜本邦茂賞」を受賞していた。
JFLでプレーしていた田村をJリーグの舞台に戻したのが奈良だった。同カテゴリのJ3を戦う愛媛への移籍。奈良を通じて感謝を綴った田村だが「残されたサッカー人生の中で、環境を変えることで得られる成長に挑戦したいという思いから、今回の決断をしました」と説明。愛媛を通じ「絶対に成長できる環境だと思っています。昇格のためにプレーします。応援よろしくお願いします」と意気込みを語っている。