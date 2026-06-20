「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、６回途中３失点で４勝目を逃した。六回２死から痛恨の２者連続被弾を食らってしまったが「やりたいことはできている」と前を向いた。

「前回はスライダーもぜんぜんダメで、そこはしっかりと修正できた」と佐々木。この日は配球パターンをがらりと変えた。メジャー移籍後、フォーシームで押し込み、低めのスプリットで空振りを奪うスタイルを続けてきた佐々木。この日はスプリットなど変化球でカウントを整え、決め球にフォーシームを選択。奪った６三振のうち、４個がフォーシームだった。

直球の平均球速は１５９・２キロ。今季平均よりも２・４キロ上がっており、球威も抜群。「やっていることは良い形できているので。微調整は必要ですけど、しっかり健康を維持して投げることが重要なのかな」と言う。初回、ウォードが右中間へ痛烈な打球を放ったが、センターのパヘスがキャッチして振り向きざまに二塁へダイレクト送球。見事にタッチアウトとなり、無死二塁のピンチが１死無走者へ変わった。

これで勢いに乗った佐々木は５回２死から四球を与えるまで打者１３人連続アウトに。六回２死から２者連続被弾を浴びて追いつかれてしまったが、「きょうに関しては最後の２人、ホームラン打たれたところだけ。それ以外は全体的にいい投球ができた。投げきれたボールもあったので、精度を高めることだけかなと思います」と収穫を強調していた。